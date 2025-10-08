Foliage, Monticchio si accende di “luci d’autunno”

Monticchio si prepara a vivere un nuovo capitolo di “Ninfea – Festival della Rigenerazione”, che per l’edizione autunnale 2025 si accende di calde tonalità con “Luci d’Autunno”, una due giorni imperdibile, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre tra Monticchio Bagni e Monticchio Laghi. L’iniziativa rientra nel più ampio Progetto Borgo Monticchio e attraverso progetti mirati e di qualità, si invitano i visitatori a posare uno sguardo nuovo e consapevole su Monticchio, lasciandosi avvolgere dai colori caldi e suggestivi del foliage. Il Ninfea Festival conferma la propria identità come laboratorio di rigenerazione culturale, ambientale e sociale, capace di intrecciare percorsi, esperienze e linguaggi diversi sotto il tema comune “Sentieri e rive – Traiettorie di rinascita delle aree interne”. Due giornate dedicate all’incontro tra comunità, istituzioni e visitatori, tra momenti di riflessione, musica, natura e convivialità. Tutte le informazioni su https://www.ninfeafestival.it/