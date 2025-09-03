Finestre Aperte: esperienze alla scoperta del Prosciutto di Parma

“Il turismo enogastronomico, rispetto al quale ci siamo mossi con grande anticipo già nei decenni passati, ha raggiunto un ruolo di primissimo piano nella valorizzazione delle nostre eccellenze” commenta Alessandro Utini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. “Un prodotto come il nostro deve la sua unicità ai tratti peculiari del territorio in cui viene realizzato, del tutto unici e non replicabili in nessun altro luogo: un microclima particolarmente adatto alla stagionatura dei prosciutti e un patrimonio di conoscenze e abilità produttive che le persone tramandano da generazioni e che sono la condizione imprescindibile per l’esistenza del Prosciutto di Parma. Da sempre ci impegniamo a restituire a questa terra tanto generosa ciò che quotidianamente ci dona. Per questo siamo così orgogliosi di attività come il Festival e, contestualmente, Finestre Aperte, che permettono alle persone di incontrare direttamente i nostri produttori e di “assaporare” non solo quel prodotto d’eccellenza di cui siamo così fieri ma un intero territorio, fatto di bellezze paesaggistiche, arte e storia”.