Fine settimana: le sagre più buone del weekend

I sapori dell’autunno continuano ad essere protagonisti in questo fine settimana di novembre inoltrato. Le manifestazioni in corso da alcune settimane dedicate a olio, carni e tartufi sono alle loro battute conclusive, mentre cominciano a farsi strada gli eventi che anticipano il Natale e ci introducono nel clima delle Feste. Ecco allora gli appuntamenti di gusto per l’ultimo fine settimana di novembre.

MARCHÉ VERT NOËL, Aosta – Ha aperto i battenti la settimana scorsa, ma le atmosfere del mercatino natalizio di Aosta stanno entrando nel vivo: aperto fino al 6 gennaio 2022 il Marché Vert Noël trasforma l’antico Teatro Romano in un villaggio alpino con circa 50 chalet natalizi, punto di riferimento per chi è cerca di doni “made in Vallée”: Ci sono candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno, abbigliamento in lana cotta, feltro, canapa e pizzi e prodotti gastronomici tipici della regione. Ci sono anche accessori per la casa, addobbi natalizi e originali creazioni d’antiquariato e di artigianato locale. Il mercatino è animato da eventi e piccoli spettacoli: il programma e gli orari di apertura sono online sul sito www.aostalife.it.



FESTA DEL TARTUFO BIANCO, Casale Monferrato (Alessandria) - Casale Monferrato ospita, sabato 27 e domenica 28 novembre, la Festa del tartufo bianco: Il prezioso tubero locale viene proposto insieme a una carrellata di piatti gustosi, come il carpaccio alla Monferrina di Fassona Piemontese con Tartufo Bianco; il risotto “dal Pòpal” con tartufo bianco; cocotte con cardo gobbo di Nizza; topinambur uovo e Tartufo Bianco; persino gelato artigianale, ovviamente con tartufo bianco. In numerosi stand è possibile anche acquistare i tartufi e un mercatino con un ampio spazio0 dedicato ai prodotti tipici e all’artigianato locale, in cui immergersi nella cultura monferrina. Informazioni: www.festadelvinodelmonferrato.it/festa-del-tartufo-bianco/



RE PANETTONE, Milano - Sabato 27 e domenica 28 novembre, Milano celebra il suo dolce più tipico e simbolo stesso del Natale: il panettone. Un weekend dal sapore già natalizio per scoprire come è nato il panettone e il segreto della sua particolare forma. L’edizione 2021 si svolge in una location inedita, Palazzo del Ghiaccio di Via Piranesi. A disposizione, come di consueto, assaggi gratuiti e la possibilità di acquistare le migliori produzioni di oltre 40 forni artigianali, affiancati da altri tipici dolci natalizi: non mancano il pandoro (“cugino” e rivale), i mustaccioli, la gubana (tipico dolce friulano), il pampapato ferrarese e molto altro ancora. Nel corso delle due giornate si svolgono anche i “Laboratori Crescendo”, con attività ideate per i bambini dagli 8 ai 13 anni, della durata di un’ora e mezza circa. I laboratori sono a pagamento e su prenotazione (gruppi di massimo 20 bambini). Per accedere alla manifestazione c’è la prenotazione obbligatoria online; gli ingressi contingentati ed è richiesto il green pass. Informazioni: www.repanettone.it.



IL PAESE DI CIOCCOLATO Jesolo - Dal 27 novembre fino al 6 gennaio 2022 la cittadina veneta si trasforma in un goloso paese di cioccolato. Un vero e proprio villaggio è allestito in piazzetta Casablanca, dove assaggiare e acquistare le prelibatezze e insieme ammirare gli scultori al lavoro su grandi blocchi di cioccolato per creare vere opere d’arte, profumatissime e deliziose al palato. La biblioteca cittadina si trasforma in cioccoteca nella quale vengono allestiti numerosi eventi per grandi e bambini, tra cui laboratori creativi, di cucina e di cake design, letture e degustazioni guidate. Informazioni www.jesolo.it.

MERCATO DEI VINI DEI VIGNAIOLI INDIPENDENTI, Piacenza – Sono indipendenti, completamente dediti alla lavorazione della loro terra e soprattutto numerosi: sono oltre 600 i vignaioli, provenienti da tutta Italia, che si danno appuntamento nei padiglioni della fiera di Piacenza da venerdì 26 a domenica 28 novembre con moltissime varietà di vini differenti. A disposizione dei visitatori 13.000 metri quadrati di superficie espositiva, 680 vignaioli con oltre 2.500 vini; 20 Artigiani del Cibo; tutto questo per scoprire una realtà vinicola importante e spesso sconosciuta. Informazioni www.mercatodeivini.it.



NOVEMBER PORC - Provincia di Parma – Si conclude la staffetta tra le quattro città in provincia di Parma per altrettanti weekend consecutivi dedicati alla carne suina, protagonista di una delle sagre più cool d’Italia. November Porc dopo Sissa Trecasali, Polesine Parmense e Zibello, approda a Roccabianca per un gran finale di tutto rispetto: nel weekend 27- 28 novembre, si svolge “Armonie di Spezie e Infusi”. Ci sono stand enogastronomici, bancarelle, degustazioni, serate musicali e animazioni per grandi e piccini. La festa è anche l’occasione per scoprire tanti luoghi storici e d’arte disseminati lungo la cosiddetta Strada del Culatello; tante occasioni golose anche nei ristoranti della zona che aderiscono all’iniziativa “A Tavola con November Porc”. Informazioni: www.novemberporc.com.



FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA, Sogliano al Rubicone (Forlì Cesena) – Seconda delle tre domeniche consecutive dedicate al formaggio di fossa, il 28 novembre, con replica il 5 dicembre. La festa si svolge a Sogliano al Rubicone, un piccolo centro romagnolo amato da Giovanni Pascoli, tra le vallate del Rubicone e del Marecchia, Il formaggio di fossa deve il suo nome agli ambienti sotterranei scavati nel tufo in cui è lasciato a stagionare e fermentare. Oltre alle degustazioni e all’esplorazione di tanti eccellenti prodotti proposti dalle bancarelle nel centro del borgo, la fiera ospita anche spettacoli teatrali, convegni, stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano, oltre a momenti ricreativi per bambini e spettacoli musicali. I musei cittadini, tra cui il Museo del Disco d’Epoca, la Collezione di Arte Povera, il Museo della Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, la Raccolta Veggiani, il Museo del Formaggio di Fossa e il Museo minerario, sono aperti gratuitamente. Informazioni www.visitsoglianoalrubicone.it.



FOSSA, TARTUFO E VENERE, Mondaino (Rimini) – A poca distanza, nell’entroterra riminese, il formaggio di fossa è protagonista di un’altra bella sagra, giunta la sua giornata conclusiva domenica 28 novembre. La fanno da protagonisti tartufo, formaggio di fossa, prodotti di artigianato locale e tante occasioni di divertimento in compagnia. Il tartufo bianco pregiato o quello nero delle colline riminesi incontrano il sapore intenso del particolare formaggio locale, serviti in speciali menu tematici realizzati per l’occasione, da assaporare nelle osterie, nei ristoranti e negli agriturismi della zona. Tutto da scoprire è anche il locale Museo Paleontologico, così come vale la pena ammirare la mostra delle Maioliche Mondainesi, allestita in Via Levante. Informazioni www.mondainoeventi.it



FESTA D’AUTUNNO - SAGRA DEL PORCINO E DELLA CHIANINA, Castelfranco di Sotto (Pisa) – Prosegue la festa all’insegna dei sapori intensi della cucina autunnale toscana nei weekend 27-28 novembre e 4-5 dicembre. Sede della sagra è la Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto, dove si danno appuntamento i piatti della tradizione gastronomica locale, La manifestazione è alla sua nona edizione e quest’anno si svolge in forma ridotta rispetto alla sua versione tradizionale, ma è comunque possibile degustare ottimi menu a base di chianina e di funghi porcini: tortelli freschi o penna al ragù di chianina, tagliatelle fresche ai funghi porcini, bistecca di manzo ai porcini, hamburger di chianina o porcini fritti. Per accedere alla manifestazione è obbligatoria la prenotazione. Informazioni: www.facebook.com/SagraChianinaCastelfranco



FRANTOI APERTI - Umbria – Un evento, iniziato a fine ottobre e che ora giunge al suo fine settimana conclusivo: fino a domenica 28 si può scoprire la cultura olivicola di questa terra. I borghi più belli delle province di Perugia e Terni, con i loro antichi frantoi regalano storie e tradizioni legate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva e al turismo in campagna. L’evento coinvolge numerosi comuni umbri; tra cui Todi, Spello, Trevi e Foligno, con una serie di appuntamenti nei quali, oltre a conoscere questi meravigliosi borghi, è possibile partecipare alla raccolta delle olive, visitare i frantoi nella fase di lavorazione del prodotto, partecipare a laboratori, fare escursioni nella natura e soprattutto deliziarsi con gustosi assaggi. Informazioni: www.frantoiaperti.net.



FESTA DEL CIOCCOLATO, Martina Franca (Taranto)– Una bella festa che anticipa i sapori del Natale e regala una delizia al palato con le migliori specialità a base di cioccolato. L’appuntamento è a Martina Franca da venerdì 26 a domenica 28 novembre, alla scoperta di tante specialità cioccolatose: al latte, fondente, alla nocciola, speziato, agrumato, bianco. Nel cuore della Valle d’Itria, in Puglia, la fine del mese di novembre regala tre giorni di golosità assoluta. Sede della sagra è Piazza XX Settembre, per godere i sapori classici e quelli più inediti e accattivanti, come il cioccolato al peperoncino, allo zenzero, all’arancia o al limone, oppure al pistacchio o alle nocciole. E poi ancora cremini, tartufi, torroni, torroncini e molte altre bontà. Ci sono punti di degustazione, laboratori ChocoLab, per adulti, e ChocoPlay, per i più piccoli (partecipazione su prenotazione). Ingresso gratuito. Informazioni festedelcioccolato.it