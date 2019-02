Ferrovie dimenticate: quant’era bello quel trenino…

L’Italia ha molte magnifiche strade ferrate che purtroppo stanno andando in rovina: Co.Mo.Do.,Cooperativa per la Mobilità dolce si occupa di portare alla luce queste ferrovie dimenticate, dai tragitti talvolta spettacolari, spesso di poetica bellezza, ma soprattutto utili.



Un patrimonio da valorizzare - La Giornata delle ferrovie dimenticate fin dalla prima edizione provocò una nuova attenzione per un patrimonio fatto di percorsi, talvolta magnifici, che collegano città, borghi e villaggi rurali, tra opere importanti (ponti, viadotti, gallerie), con stazioni e caselli spesso di pregevole fattura e collocati in posizioni panoramiche, che giacciono per gran parte abbandonati in balia della natura che velocemente se ne riappropria. Un patrimonio da tutelare e salvare, trasformando i sedimi in percorsi verdi a scopo sportivo -amtoriale oppure ripristinando il servizio ferroviario legandolo a una fruizione turistica.



Un mese intero di mobilità dolce - La Giornata annuale dedicata alle ferrovie dimenticate italiane parte quindi domenica 3 marzo per poi proseguire per altri 30 giorni dando vita al Mese della mobilità dolce (fino al 7 aprile) e ingloba eventi a piedi, a cavallo, in bici, portando a un ordito dinamico fra bellezza, tradizioni e storia, offrendo un tour che parte da un viaggio sul treno storico fino alla corsa lungo una pista ciclabile, tra paesaggi spesso straordinari.



Per maggiori informazioni: www.mobilitadolce.org