La Fano dei Cesari: nelle Marche rivive l'Impero Romano

Ci sono riti, accampamenti, dimostrazioni, battaglie e la spettacolare corsa delle bighe che si corre nella cornice dell'Arco di Augusto. Questa grande rievocazione storica vede l'animazione di oltre 2000 figuranti, tra professionisti e i cittadini delle quattro diverse Fazioni (Cinghiale, Delfino, Lupo e Volpe), ognuna delle quali in gara per contendersi l’ambito titolo finale .

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale e dalla Proloco Fanum Fortunae con il supporto delle associazioni cittadine Colonia Ivlia Fanestris, Simmachia Elleon e Noi di Sant’Orso, conta sull’apporto di rievocatori storici di tutta Italia: oltre ai greci della Simmahia Ellenon di Fano ci sono i Figli del Sole la Colonia Ivlia Fanestris di Fano, la Decima Legio, Legio XIII Gemina, Centuria Picena, Legio I Minervia, Civiltà Romana, III Coorte Pretoria, Ludus Aemilius, Legio IX Augusta: Ci sono poi i celti con Teuta Senones Pisaurenses, Kaitorikes e Furor. Durante le quattro giornate dell’evento queste associazioni animano i propri accampamenti, posizionati nel centro storico, e riportano in vita riti, danze, combattimenti e giochi. Passeggiando per le strade di Fano ci si imbatte nelle ronde militari, ma anche nei mercatini di epoca romana e in altri eventi ed esibizioni.

Tra gli appuntamenti più importanti della festa sono da ricordare:

-l’inaugurazione (mercoledì 12 luglio alle ore 21) con il rito del “Sacro fuoco” e l’accensione del braciere della Fanum Fortunae, a cura del gruppo Vestali della Colonia Ivlia Fanestris di Fano;

-la giornata dedicata ai bambini e alle famiglie (giovedì 13 luglio) con la Fano dei Cesarini (a cura del Comitato Noi di Sant’Orso): si tratta di una giornata inclusiva e partecipata, in cui i più piccoli e i diversamente abili hanno la possibilità di essere protagonisti con la corsa delle super Bighette (ore 19.30) e delle bighette per i bambini alle ore 20.00. Nella stessa giornata è in calendario la ricostruzione del mercato romano con arti e mestieri e di una domus romana, nell’area San Michele a cura della Colonia Ivlia Fanestris; ci sono poi l’apertura degli accampamenti, mercatini, ricostruzioni militari e dimostrazioni didattiche nell’area Pincio a cura di Simmachia Ellenon.

Alle 22.30 grande evento di danza, sempre al Pincio, a cura di Accademia dello Spettacolo;

-venerdì 14 luglio è la giornata degli spettacoli, da quelli in toga (ore 19.30 in piazza Andrea Costa) con dj set con Zaffo DJ e Francesco Cangiotti (vocalist Matteo Romaldini) al teatro storico a cura dell’associazione AES Cranna (ore 21.15 e ore 22.45 al Pincio). Ci sono poi i combattimenti e la battaglia scenica con il protocollo S.C.A.B. a cura di Epika (ore 22). Sempre venerdì è in programma la cena con delitto “Il mistero di Vitruvio” (info 0721.803339-3317233096).

-sabato 15 luglio sono in programma i Ludi Fortunae, ovvero una sfida tra le quattro Fazioni a suon di spettacoli e rappresentazioni dal tema “Le feste e le cerimonie di Roma antica” ; a seguire "Bacchanalia", la festa in costume romano con cena tipica su prenotazione (ore 20.30 piazza Andrea Costa) mentre alle 21.45 al Pincio andrà in scena “De Amicitia. L’amicizia migliora la felicità e abbatte l’infelicità” (Cicerone), spettacolo di ricostruzione con luci e suoni e danze a cura della Colonia Ivlia Fanestris. Alle 23 Ludi Gladiatori a cura dei Ludus Aemilius.

-Domenica 16 luglio, giornata clou della manifestazione, ci sono il grande e spettacolare finale con "Pompa Magna – Il Trionfo" che vede la sfilata di circa 2000 figuranti transitare sotto l’Arco d’Augusto (ore 19.45) e, a seguire, la corsa delle bighe a chiudere la manifestazione (ore 22).

L’accesso alle tribune per gli spettacoli di sabato sera e quelli della domenica è a pagamento.

Il programma completo è online su www.fanumfortunae.eu.