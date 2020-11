Fa’ la cosa giusta! Edizione online

L’edizione 2020 di Fa’ la cosa giusta! Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Editore, si svolge interamente in streaming , nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19. L’appuntamento è da venerdì 20 a domenica 29 novembre, con un ricco programma culturale in versione digitale che prevede cento appuntamenti in streaming e webinar per riconnettere i fili delle nostre vite quotidiane con ciò che accade globalmente. come di consueto vengono proposte storie di innovatori sociali, imprenditori virtuosi e buone pratiche che cambiano il mondo.

Gli appuntamenti in streaming sono trasmessi sul sito Web falacosagiusta.org, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Fa’ la cosa giusta!, mentre i webinar, tutti gratuiti su iscrizion , si svolgono sulla piattaforma Zoom.

I focus di questa edizione speciale sono quattro: Ecosistemi e innovazione; Covid-19: come rileggere la società; Ripartire dai territori; La settimana dei cammini - Walk and live, Slower deeper

“Ecosistemi e innovazione” è il focus dedicato alla tutela della biodiversità, ai cambiamenti climatici e al ruolo centrale che l’innovazione scientifica gioca in relazione alla natura, per creare un’alleanza virtuosa capace di trovare nuove strade di sviluppo sostenibile. Pensare un futuro più efficiente significa, ad esempio, imparare dal mondo vegetale e animale: attraverso lo studio e l’osservazione degli ecosistemi è possibile individuare modelli per ideare tecnologie e trovare soluzioni ai problemi del domani.

“Covid-19: come rileggere la società”, è la sezione in cui riflettere sul presente e iniziare a immaginare la società post-pandemia: dalle trasformazioni delle città e del tessuto sociale alla ricerca di nuovi linguaggi condivisi.

“Ripartire dai territori": incontri per parlare di luoghi marginali e non solo, ricchi di patrimoni inestimabili, fucine di idee capaci di riattivare economie, risvegliare il turismo dolce, sostenere comunità e nuovi progetti imprenditoriali che generano sviluppo.

“La settimana dei cammini - Walk and live, Slower deeper” è un ciclo di incontri per parlare di turismo sostenibile, capace di valorizzare anche i territori fuori dai grandi flussi turistici, proponendo esperienze di viaggio a piedi e in bicicletta alla scoperta di itinerari storici, culturali e spirituali: dalle Alpi del Cammino Balteo in Valle d’Aosta fino alle bellezze naturali lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna, la Via Francigena del Sud o il Cammino Francescano della Marca. Sarà l’occasione per conoscere anche i moltissimi cammini che si snodano per la Lombardia.

Bambini e ragazzi – A loro è riservata una nuova formula: Fa’ la cosa giusta! Junior, uno spazio virtuale che raccoglie video-letture dedicate ai più piccoli, spunti per attività pratiche e manuali, testimonianze per imparare a prenderci più cura di chi ci sta accanto e del nostro pianeta, incoraggiando il cambiamento e stimolando la riflessione. I video e i tutorial sono disponibili sul sito falacosagiusta.org, nella scheda dedicata.

Il programma completo e tutte le informazioni per iscriversi a incontri e webinar sono online sul sito www.falacosagiusta.org.