Eurochocolate Indoor: si riaccende il grande show del cioccolato

Il claim di quest’anno è “ Felici in un secondo” : protagonista è un originale cioccolatino, chiamato “

Saltimbocca

”, con il quale compiere un dolcissimo gioco provando a farlo saltare in bocca per mezzo di una rapida pressione con l'indice della mano. Il saltimbocca è, per tradizione, un popolarissimo secondo piatto, che però, nell’universo goloso di Eurochocolate, si trasforma in un originale dolce “alla Perugina”, protagonista di un vero e proprio esercizio giocoso e goloso, e di un divertente challenge: dimostrando con un video pubblicato sui propri canali social, di essere riusciti a compiere il goloso salto, facendo “saltare” il cioccolatino in bocca, ci si può aggiudicare un ingresso omaggio all’evento, da abbinare a un biglietto già acquistato.

Golosi omaggi

attendono tutti i possessori dei ticket interi d’ingresso, a partire da una simpatica confezione contenente un assortimento di 13 Saltimbocca alla Perugina con squisiti e morbidi ripieni, alla quale si aggiungono il Napolitain regalato da Plenitude e due assaggi offerti da Lindt.Protagonisti di Eurochocolate sono anche quest’anno Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Sviluppumbria. In prima linea anche importanti sponsor che contribuiscono ancora una volta alla realizzazione del dolce evento più famoso in Italia.





I tre padiglioni di Umbriafiere,

Chocolate Experience, il Chocolate Show

il Funny Chocolate.

facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari, accolgono altrettante aree tematiche caratterizzate da importanti e colorate scenografie: la

L’area CHOCOLATE EXPERIENCE

Sculture di Cioccolato

palchi a tema:

(Padiglione 7), con il nuovo percorso Tree to Bar firmato dal Messico (Paese ospite d’onore con lo Stato di Tabasco), propone un affascinante viaggio alla scoperta dell’intera filiera: dalla pianta di cacao, con la possibilità di percorrere un tratto di piantagione fedelmente riprodotto, fino alla preparazione live di golose prelibatezze presso la Fabbrica del Cioccolato, firmata FBM e condotta dai cioccolatieri di Be Well. I visitatori possono qui immergersi nei suoni, odori e sapori delle lontane culture precolombiane, in particolare dei Maya e degli Aztechi, con la possibilità di partecipare a una memorabile Cerimonia del Cacao,Particolarmente atteso quest’anno il ritorno delle: durante i due sabati e le due domeniche, si può assistere live alla lavorazione dei maxi blocchi di cioccolato Icam da 11 quintali l’uno, pronti ad essere scolpiti e a rimanere esposti nei giorni della manifestazione.Ci sono poi iil primo è dedicato agli Showcooking, che hanno come protagonisti rinomati chef, pasticceri, cioccolatieri ed esperti all’opera nella creazione di golose prelibatezze e degustazioni guidate. Tutti gli special event sono gratuiti previa prenotazione sul sito di Eurochocolate.Choco Lab è invece il secondo palco a tema, dedicato a chi vuole mettere le mani in pasta e apprendere i più golosi trucchi del mestiere, o anche assistere a incontri e presentazioni.





CHOCOLATE SHOW

prodotti in vendita:

(Padiglione 8) è invece lo spazio destinato alla vasta proposta diqui trovano spazio un’imponente Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata ai principali protagonisti del cioccolato Made in Italy; un’area dedicata al celebre Gianduiotto piemontese con tanto di maxi gianduiotto e uno spazio riservato al Cioccolato di Modica. Completa l’offerta commerciale del Chocolate Show, la presenza degli spazi tematici “A Tutta Tavoletta”, “Spalm Beach” e l’assortitissimo “Choco Bazar” dedicato a divertenti gadget a tema cioccolato. Particolare attenzione sarà quindi dedicata ai prodotti provenienti dal circuito Fairtrade e ai prodotti certificati Gluten Free e Vegani. La sezione Eurochocolate World propone una serie di vere e proprie eccellenze, tra cui gli undici Paesi del network guidato da Cacao Solution.





FUNNY CHOCOLATE,

divertimento sempre a tema cioccolato

Costruttori di Dolcezze

Choco Arrampicata

maxi Choco Cornice

maxi Choco Selfiestick)

laboratori

Attaccabottone

Mustachoc

a cui è dedicato il Padiglione 9, è il luogo del. Qui si trovano i, i quali accanto alle attrazioni più amate (la, lae ilpropongono attività esperienziali e interattive rivolte in particolar modo alle famiglie con bambini. Ci sono i laboratori Choco in Casa e MontMaître firmati La Casa degli Artisti, con protagonisti la pittura, il disegno e il cioccolato; idedicati alla realizzazione di rane e zucche in cioccolato, rispettivamente presso il castello dedicato a Harry Potter e nell’area a tema Halloween, per la prima volta presenti a Eurochocolate. E ancora le coloratissime attivitàche daranno la possibilità di portarsi a casa, oltre a uno stampo in silicone, anche simpatici bottoni e baffi in cioccolato.



“A me non Piace il Cioccolato” è infine il nome dello spettacolo, riproposto in cinque repliche al giorno, dedicato a Pinocchio e ospitato all’interno del Choco Theatre.



Tutto questo e molto altro attende i visitatori:

per saperne di più,

organizzare la propria visita e magari acquistare I biglietti online, non resta che consultare il sito della manifestazione: www.eurochocolate.com.