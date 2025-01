East Market: a Milano appuntamento con il vintage più chic

MOLTO PIÙ DI UN MERCATINO - La proposta di East Market è caratterizzata da un approccio esperienziale e da una struttura pensata per un pubblico trasversale, in cui allo shopping sono abbinate scenografie, aree tematiche, attività parallele come mostre, DJ set e aree food. Chi si aspetta il classico mercatino, dunque, resterà sorpreso: naturalmente ci sono articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora, ma tutto è organizzato e proposto in una veste speciale.I capi vintage e second-hand dai primi anni del Novecento fino ai 2000 sono proposti da negozi selezionati e da privati collezionisti. Si possono trovare accessori firmati, un’ampia selezione di capi in denim, militare, college, streetwear da collezione e da tutti i giorni, con una particolare attenzione al custom e all'upcycling, con prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche.