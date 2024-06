A Pinzolo il Dolomiti Wellness Festival dal 5 al 7 luglio

UNA SETTIMANA DEDICATA AL BENESSERE - Già da domenica 30 giugno partirà una settimana dedicata al benessere, in cui rigenerarsi in un contesto naturalmente terapeutico, tra le Dolomiti del Brenta, Patrimonio dell’Umanità Unesco e del Gruppo dell’Adamello in una valle - la Val Rendena - ricca di acque e boschi, sperimentando un nuovo modo di vivere la vacanza, un turismo che valorizza la sinergia tra natura e benessere. Esperti di salute, movimento, respiro e wellbeing si alterneranno per guidare il partecipante verso uno stile di vita sano, focalizzandosi sul benessere psico-fisico. Il Festival è l’occasione per ricaricarsi di energia positiva, formarsi e informarsi, liberare la mente e anche fare nuove amicizie con persone dello stesso spirito. E rendersi protagonista del proprio cambiamento, scegliendo tra una vasta gamma di attività all’aperto: dal fitness allo yoga, dal trekking al relax, dalle esperienze in quota alle conferenze illuminanti e molto altro ancora.



IL PROGRAMMA - Molto ricco il programma per tutte le età, con esperienze e attività motorie condotte da esperti dal 1° al 7 luglio, che mette in campo il concetto di salute multidimensionale - con attenzione al livello fisico, mentale, emozionale, relazionale, ambientale e spirituale - in cui si acquisirà una nuova consapevolezza verso la scelta di sani stili di vita, funzionali alla longevità in salute, tenendo in forma muscoli e cervello. Perché un corretto stile di vita, secondo l’OMS, incide fino al 50% sul nostro stato di salute. Le esperienze previste comprendono diverse aree tematiche: Wellness Marathon, Longevity Check-up7+, Alpine Vibes, Dosi di Natura, Natural Spa, Wellness Shop Village e il convegno medico-scientifico “La Piramide della Salute” con crediti ECM.