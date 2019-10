Dolomiti GourmetFestival: il non plus ultra dei sapori d’autunno

Un fine settimana per buongustai quello che si svolge a Dobbiaco (BZ) per il Dolomiti GourmetFestiva l VI edizione dall’11 al 13 ottobre. Chef di calibro internazionale quali lo stellato Chris Oberhammer, Eugenio Boer, Andrea Besana, Arnaud Viel, incrociano le proprie eccellenti cucine e uniscono i patrimoni culinari delle proprie tradizioni per offrire la miglior occasione gastronomica in una stagione che già di per sé mette l’acquolina in bocca. Capita di rado di avere chef di così alto livello insieme in una stessa cucina.

Il primo giorno una festa di benvenuto, un cocktail dinner, accoglie il nostro viaggiatore con ottimi vini e piatti tradizionali in un’atmosfera rilassata all’interno del Grand Hotel Dobbiaco, una struttura imponente oggi centro culturale polivalente, ma che fu luogo di soggiorno di personalità internazionali fra fine ‘800 e inizio ‘900. Fra questi Gustav Mahler, a cui è intitolato l’elegante auditorium dall’acustica eccellente per grandi concerti. E’ qui che sabato 12 ottobre si accendono i riflettori per la serata clou della tre giorni-gourmet: il gala dinner “Chris&Friends” è un live cooking che vede protagonisti gli chef Chris Oberhammer del Ristorante “Tilia” di Dobbiaco, Eugenio Boer del ristorante “Bu:r” di Milano, Andrea Besana di “Le Ville Relais” a La Spezia, e dalla Normandia Arnaud Viel dell’ “Hostellerie De La Renaissance”, accomunati dall’appartenenza alla community Les Collectionneurs presieduta da Alain Ducasse. Il menù è dunque di altissimo livello, pensato e realizzato eccezionalmente a più mani, per esaltare i prodotti del territorio insieme ai vini strepitosi di questa terra selezionati dalla mâtre e sommelier Anita Mancini.

La domenica mattina prima di mettersi nuovamente a tavola ci si può ritagliare il tempo per una bella passeggiata: un percorso breve porta il nostro viaggiatore al lago di Dobbiaco, un anello che si percorre in meno di un’ora e lascia una gran pace addosso per tutta la giornata. Oppure per un’escursione più impegnativa ci aspettano le Tre Cime di Lavaredo, un monumento roccioso unico al mondo. Si può raggiungere (anche in auto) il Rifugio Auronzo, a 2.320 m, alla base delle Tre Cime per godersi uno spettacolare paesaggio; e poi il viaggiatore può decidere se proseguire a piedi sul sentiero 101 in direzione Rifugio Lavaredo e Sella del Monte Paterno, fino al rifugio Locatelli. Per rientrare si può percorrere il sentiero 105 fino al punto di partenza.

A questo punto si può raggiungere il terzo appuntamento del Dolomiti Gourmet Festival all’agriturismo Klaudehof, in splendida posizione panoramica in mezzo ai prati affacciati su Dobbiaco e sulle Dolomiti, per gustare piatti della tradizione preparati sul momento con i prodotti del maso e dei contadini della zona, come carni, speck, verdure, patate, coi quali non mancheranno sorsi di birra artigianale e vino locale. Un programma perfettamente in linea con la celebrazione altoatesina della stagione autunnale, il Törggelen, la festa di fine della vendemmia (Torggl viene infatti dal latino torculum, il torchio per la pigiatura dell’uva), secondo la quale dopo una lunga passeggiata fra i colori dell’autunno ci si ritrova in una delle accoglienti Stuben dei masi (una sala da pranzo con la caratteristica grande stufa) a brindare col vino nuovo e con pietanze calde: castagne, minestra d’orzo, zuppa di funghi, schlutzer (ravioli agli spinaci), canederli al formaggio, carne di maiale salmistrata, costine di maiale, crauti preparati secondo antiche ricette, krapfen e torta di mele. Quella al Klaudehof è dunque non solo un’occasione campestre in cui mangiare bene e bere dell’ottimo vino assistendo in diretta all’arte della preparazione, ma è anche convivialità, condivisione del cibo insieme ad amici, familiari e persone care. Per info: www.dolomitigourmetfestival.com.