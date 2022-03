Disneyland Paris: grande festa di compleanno tra luci e magia

Il 6 marzo 2022 il Parco ha inaugurato una nuova era, segnata da trasformazioni , creatività senza limiti e nuove tecnologie, capaci di regalare ai visitatori un’esperienza sempre più immersiva e coinvolgente. Sono in programma nuovi spettacoli, una spettacolare coreografia con i droni, nuovi costumi e una speciale collaborazione nel campo della moda con la stilista Stella McCartney, la quale ha creato per Minnie Mouse un outfit nuovo di zecca e sorprendente.

Il 6 marzo, giorno del lancio del 30° Anniversario, erano presenti numerose celebrità internazionali, accompagnate dai loro amici e familiari, tra cui Chiara Ferragni con il marito Fedez, l’allenatore ed ex calciatore Zinedine Zidane, il deejay internazionale Snake e tantissimi altri.

Disneyland Paris ha aperto i battenti il 12 aprile 1992 e da quel momento è stato un vero Regno dei Sogni e della Magia, regalando esperienze e ricordi indelebili agli oltre 375 milioni di visitatori, grandi e piccini, che hanno frequentato il Parco nel corso degli anni. Disneyland Paris si è continuamente rinnovato durante i tre decenni della sua storia per offrire emozioni sempre nuove, anticipando anche tendenze e trend, conquistando il primo posto tra le destinazioni turistiche europee e proponendosi anche come vero e proprio punto di riferimento per la cultura pop. Oggi il Parco continua a sviluppare esperienze sempre più immersive per portare in vita le storie e i personaggi delle franchise Disney, Pixar, Marvel e Star WarsTM. In questo è essenziale il lavoro e il talento degli oltre 16mila Cast Members, ovvero i membri dello staff Disney, i quali, grazie alla loro passione, creatività e cura del dettaglio contribuiscono in modo determinante a rendere reale la magia dei Parchi Disney.

Per celebrare il suo 30° Anniversario, Disneyland Paris ha creato un nuovo spettacolo che va in scena ogni giorno e più volte nell’arco della stessa giornata nella Central Plaza, di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco, che ora è più bello che mai dopo un restauro durato ben 12 mesi. Prendono parte allo show oltre 30 Personaggi Disney, tra cui Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, il Genio di Aladdin, la Principessa Rapunzel, Jessie e Woody di Toy Story, e ancora ballerini e una colonna sonora esclusiva.

Il Castello della Bella Addormentata fa da scenario anche al magico spettacolo notturno Disney D Light, nuovo pre-show che combina video proiezioni, getti d’acqua luminosi, effetti di luce, nebbia, celebri brani Disney e, soprattutto, una fantastica coreografia di droni, per un vero e proprio concentrato di effetti speciali. Il pre-show si conclude proprio con la spettacolare danza di 200 droni che formano uno scintillante numero 30 nel cielo sopra il Castello, danzando sulle note della nuova colonna sonora creata per l’occasione e intitolata “Un monde qui s’illumine”, registrata con un’orchestra sinfonica presso gli iconici Abbey Road Studios di Londra.



Infine, per il 30° anniversario di Disneyland Paris, Minnie si è rivolta alla stilista britannica Stella McCartney per creare il suo primo completo pantalone, una novità assoluta tra gli outfit della simpatica topolina.

Oltre alle emozioni delle iniziative create per celebrare il 30° anniversario, i visitatori hanno a loro disposizioni le oltre 50 consuete attrazioni del Parco, capaci di coinvolgere gli amanti del brivido, gli appassionati di avventure o di viaggi incantati. Di fronte al Castello della Bella Addormentata sono posizionati i Giardini Incantati, formati da sculture cinetiche che prendono vita: sono 30 opere d’arte che traggono ispirazione da diverse fonti (dalle girandole per bambini all’universo di Salvador Dali, installate in dieci diversi giardini tematici per rappresentare un’ampia varietà di Personaggi Disney e Pixar, dalle Principesse ai Cattivi. Insomma, una passeggiata all’interno del giardino è un vero itinerario nella magia.

Per completare l'esperienza magica di Disneyland Paris, non va dimenticata la buona gastronomia: i visitatori possono scegliere il loro piatto preferito tra oltre sessanta diverse golose proposte, tra piatti succulenti, deliziosi dessert e cocktail esclusivi preparati con cura dagli chef e dai bartender del Resort. Tra le nuove proposte spiccano alcuni piatti vegetariani, un panino vegano, la cui ricetta è stata sviluppata appositamente per il 30° Anniversario, e un nuovo waffle salato di patate. Infine, per portare a casa un ricordo magico di questa fantastica esperienza, si può fare shopping nei 63 negozi del parco che, per l’anniversario, propongono 350 nuovi prodotti per portare a casa un souvenir esclusivo.

Tutte le informazioni sono sul sito Web del Parco: www.disneylandparis.com/it-it/