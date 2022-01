Disneyland Paris festeggia il 30° compleanno

Il 6 marzo 2022 Disneyland Paris festeggerà il suo 30° compleanno e si regala per l'occasione n uove scenografie, nuovi costumi, e ancora spettacoli, coreografie con droni e una speciale collaborazione nel campo della moda con la stilista Stella McCartney, autrice di un outfit esclusivo per Minnie Mouse. I festeggiamenti proietteranno i visitatori nella nuova era dei Parchi Disney.

Il parco è stato inaugurato nel 1992 e subito ha rivestito il ruolo di Regno dei Sogni e della Magia, incantando grandi e piccini, arrivando ad ospitare dal 1992 oltre 375 milioni di visitatori. Il Parco si è continuamente rinnovato nel corso degli anni, offrendo esperienze sempre nuove, fino a raggiungere il primo posto tra le destinazioni turistiche d’Europa. Disneyland Paris è diventato inoltre un vero punto di riferimento della cultura pop e nel corso di questi tre decenni ha ispirato numerosi artisti internazionali, tra cui chef e pasticceri, fashion designer, artisti moderni, fotografi e altri ancora. Allo sviluppo di esperienze sempre più immersive, legate all’universo e alle franchise Disney, Pixar, Marvel e StarWars TM lavora uno staff di 16.000 Cast Members, impegnati nei vari settori (attrazioni, show, scenografie, ma anche alberghi, ristoranti, negozi).

Tra le novità a disposizione dei visitatori a partire da 6 marzo ci sono un nuovo spettacolo intitolato: “Rêvons… et le monde s’illumine!”, in scena più volte nell’arco della giornata nella Central Plaza di Disneyland Paris, proprio di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco, che ora è più bello che mai dopo un’opera di restauro durata ben 12 mesi.

Al calare della sera, invece, l’appuntamento è con “Disney D Light” un pre- show che combina video-proiezioni, getti d’acqua luminosi, effetti di luce, nebbia, celebri brani Disney e, soprattutto, una coreografia di droni per portare un tocco di magia in più intorno al Castello della Bella Addormentata nel Bosco con un vero concentrato di effetti speciali. Il gran finale, per un periodo limitato di tempo, è affidato alla coreografia di 200 droni, ideato con l’aiuto dello specialista Dronisos.

Oltre ai festeggiamenti ideati appositamente per il 30° Anniversario, i visitatori potranno continuare a vivere le esperienze già presenti con la famiglia e gli amici: potranno sperimentare oltre 50 attrazioni per tutti i gusti, che siano amanti del brivido, appassionati di avventure o viaggi incantati. I Selfie Spot per interagire con i Personaggi Disney e assistere a molti spettacoli come “Topolino e il Mago” (gli spettacoli inizieranno nella primavera/estate del 2022), “La Fabbrica dei Sogni Disney Junior e Disney Stars on Parade” (che ha fatto il suo grande ritorno all’inizio di gennaio 2022 dopo essere stata sospesa per quasi due anni). Farà sempre parte delle celebrazioni anche “Disney Illuminations”, che farà immergere i visitatori nelle storie Disney, Pixar e Star Wars, del passato e del presente.

Ci sono poi i nuovi “Giardini Incantati” che celebrano la natura e la diversità dei personaggi Disney e Pixar. Posizionati di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco, saranno formati da 30 sculture cinetiche che prenderanno vita, celebrando la natura e incarnando la diversità dei vari personaggi per una vera e propria passeggiata incantata.

Il parco sarà ridecorato secondo il tema iridescente sui toni del blu e del viola, con effetti luminosi, luci al neon e sculture mobili retroilluminate. E per celebrare degnamente l’anniversario con un look ultrachic, Per il 30° anniversario di Disneyland Paris, Minnie si è rivolta alla stilista britannica Stella McCartney che ha creato per lei il suo primo completo pantalone, una novità assoluta tra gli outfit di Minnie indossati a Disneyland Paris.



Il 30° Anniversario vedrà anche l’attesissima apertura della nuova area tematica “Avengers Campus”, parte integrante del cambiamento del Parco Walt Disney Studios. A partire dall’estate 2022, i Supereroi dell’Universo Marvel si riuniranno all’Avengers Campus, invitando i visitatori a prendere parte al nuovo, epico viaggio tra eroiche avventure e missioni.

Anche le esperienze culinarie contribuiscono alla Magia! Dal 6 marzo 2022, i visitatori potranno scegliere e gustare oltre sessanta diversi piatti succulenti, deliziosi dessert e cocktail esclusivi, preparati con cura dagli chef e dai bartender del Resort. In occasione dei festeggiamenti e per soddisfare al meglio le esigenze di tutti i visitatori, saranno disponibili anche nuove proposte vegetariane. Tra queste anche un panino vegano, la cui ricetta è stata sviluppata appositamente per il 30° Anniversario, e un nuovo waffle salato di patate. Infine, anche lo shopping può trasformarsi in un’sperienza magica, nei 63 negozi del parco che, per l’anniversario, propongono 350 nuovi prodotti per portare a casa un souvenir esclusivo.