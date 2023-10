Cremona celebra il salame: ecco gli eventi

La kermesse prenderà il via con la disfida degli agriturismi lombardi che saranno chiamati a presentare il proprio salame artigianale e si sfideranno in un’appetitosa competizione gastronomica. Ogni agriturismo presenterà e farà degustare il proprio prodotto al pubblico, ma la parola finale spetterà a una giuria di esperti di gourmet e giornalisti, che assegneranno la vittoria all’agriturismo che avrà proposto il salame artigianale migliore.



Non mancheranno a Cremona appuntamenti da record tutti da degustare come il maxi-tramezzino al salame, che verrà assemblato con la cura e l’amore che caratterizzano questo gustoso panino, ma molto più in grande. Oppure il maxi-salame in torrone, prodotto dall’azienda Rivoltini Alimentare per unire due tra le più grandi eccellenze cremonesi in un unico delizioso dolce dall’aspetto insolito. Entrambe le maxi-installazioni saranno poi porzionate e distribuite gratuitamente a tutti i passanti, che le potranno gustare passeggiando tra le vie del centro storico. Nell’orario più amato dagli italiani non poteva mancare l’happy hour del salame: il PalaSalame si trasformerà infatti in un luogo di movida, in un viaggio alla scoperta di cocktail appositamente realizzati per essere serviti in abbinamento col salame. Due mondi apparentemente distanti, ma il cui accostamento è pronto a stupire anche i palati più raffinati, grazie alla maestria dei barman cremonesi.



Aspiranti chef - Un evento a tutto tondo non poteva mancare il coinvolgimento dei giovani aspiranti chef, dell’istituto Einaudi che si cimenteranno nella preparazione di un primo e secondo piatto - senza dimenticare il dolce - mettendo alla prova la loro ispirazione e le loro doti culinarie nell’ideazione e realizzazione di un intero menù avente come protagonista il salame. Insomma, spazio alla tradizione senza tralasciare l’importanza dell’innovazione, nel prodotto e negli eventi che lo celebrano. Come la scoperta del salame bovino di frisona, che i fratelli Vittorio e Alessandro della Cascina Cigolina di Castelnuovo Bocca d'Adda faranno conoscere al pubblico in un viaggio attraverso la storia della loro azienda, raccontando i valori e le innovazioni che da più di novant’anni rendono questa cascina così prestigiosa. Per conoscere e imparare a degustare il salame saranno invece gli esperti assaggiatori ONAS - “Organizzazione nazionale assaggiatori di salumi” - a guidare il pubblico alla scoperta del salame Cremona IGP in abbinamento alla mostarda cremonese per comprendere al meglio le caratteristiche di questi due fantastici prodotti del territorio.



I fumetti - Non mancheranno infine i laboratori di fumetti live per grandi e piccini. Gli artisti del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” si cimenteranno nella creazione di disegni ispirati al salame, in una performance live tutta da scoprire e ammirare nelle diverse fasi di realizzazione. Ogni disegno sarà ispirato a personaggi e generi tipici del fumetto, a partire da un doveroso omaggio al celebre Jacovitti. I bambini saranno coinvolti in laboratori lampo di disegno e fumetto dedicati a personaggi-salami ideati appositamente per l’evento. Per i più audaci tornerà anche il tiro al salame, un classico e divertente gioco per famiglie e bambini in cui i partecipanti avranno la possibilità di misurare la loro destrezza e precisione.



Per maggiori informazioni: www.festadelsalamecremona.it