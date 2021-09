Concorezzo: l’allegra invasione dei quattrocento “Bassotti in piazza”

Sono luoghi lunghi e, come dice il loro nome, l’altezza non è tra le loro caratteristiche: eppure, quanto a simpatia sono veri campioni. I bassotti , accompagnati dai loro padroni, si danno appuntamento sabato 18 settembre a Concorezzo, comune in provincia di Monza, per una giornata di allegria in compagnia dei loro amici a due zampe. La manifestazione si intitola “Bassotti in piazza”, è organizzata dall’associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti, che da anni si occupa di aiutare questi cagnolini in difficoltà, salvandoli, curandoli e trovando loro una casa e una famiglia adottiva. Sono attesi oltre 400 cagnolini.

La festa comincia in Piazza della Pace alle ore 13, con l’iscrizione dei bassotti all’evento: c’è tempo fino alle 14.30 presso lo stand dell’Associazione, dove si ritirano anche la spilla da applicare al collare e il papillon, distintivo della giornata.

A partire dalle ore 15 circa, prendono il via i giochi di educazione cinofila, ai quali i soci e gli allievi della scuola Cuor Di Cane di Concorezzo partecipano gratuitamente. Più tardi,nel corso del pomeriggio, i bassotti ricevono la benedizione degli animali da parte di Don Angelo, parroco della parrocchia Santi Cosma e Damiano di Concorezzo. Alle 16.00, il sindaco Mauro Capitanio inaugura i totem per la raccolta delle deiezioni canine con distributore di sacchetti per questo scopo, dono alla città dell’Associazione Cuor di Pelo, per sensibilizzare i padroni di cani all’uso rispettoso delle strade e degli spazi pubblici da parte dei loro cuccioli.

Al termine delle gare, intorno alle ore 17, i bassotti vincitori ricevono i loro premi con il sottofondo dell’inno nazionale, suonato dal corpo bandistico di Concorezzo. Sede della premiazione è il portico del comune, dove vengono assegnati tanti premi simpatia, ad esempio al bassotto più giovane e al più anziano, al bassotto “special guest”, a quello che arriva più lontano, al “socio” e persino ai “finti bassotti”. Il trofeo più ambito è naturalmente quello che va al Mister e Miss Concorrezzo 2021. Le premiazioni sono annunciate dalla contessa Patrizia De Blanck, nota figura nell’ultima edizione de il Grande Fratello VIP, affiancata dal conduttore e giornalista Igor Righetti. Alle 18.00, infine, viene distribuito a tutti i partecipanti iscritti l’aperitivo solidale presso il Bar del Centro di Concorezzo, di cui una parte degli incassi verrà riconosciuta come donazione all’associazione.

Durante lo svolgimento della manifestazione in Piazza della Pace e nei pressi della chiesa è aperto un villaggio hospitality a tema con alcuni gazebo di associazioni benefiche, presenti per distribuire materiale informativo sulle loro attività e gadgets, e per raccogliere fondi. Sul posto è presente anche un presidio veterinario organizzato da ATS Brianza.

Per informazioni. www.cuordipelo.it.