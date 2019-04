COMICON 2019: a Napoli il Salone Internazionale del Fumetto Ufficio stampa 1 di 5 Gipi - foto di Roberta Mazzone Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Da giovedì 25 a domenica 28 aprile mostre, incontri, eventi. leggi tutto

Il ruolo di Magister è stato affidato a Gipi, protagonista di numerosi incontri e mostre, mentre l’affiche del festival è firmata dal poster artist Francesco Francavilla. Tra gli ospiti più prestigiosi, spiccan i nomi di Maurizio De Giovanni che presenta “I Bastardi di Pizzofalcone” a fumetti, e poi Dave McKean, Akihito Tsukushi, Massimo Mattioli e Giovanni Ticci. Come sempre molto ampio è il programma delle mostre: tra gli appuntamenti di questa edizione segnaliamo, “Corto Maltese. Un viaggio straordinario”, “Gipi irreale, Migrando Gridando Sognando”, “The Art of Pugni: iconografia di un dettaglio che spacca”, “Casimiro Teja: il pioniere del fumetto italiano”, “Epoxy: la vignetta (sexy) più copiata di sempre”.



Per la sezione Serie TV e Cinema sono presenti: Jerome Flynn (il mercenario Bronn della serie tv “Il Trono di Spade”), Tom Cullen (Knightfall), Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli (Gomorra - La serie) e i Manetti bros., per svelare le prime anticipazioni sul film “Diabolik”. Tra le numerose anteprime spiccano: “Pet Sematary”,” Ted Bundy: Fascino Criminale”, una preview di “Godzilla II King of the monster” e i primi sei minuti in anteprima assoluta di “5 è il numero perfetto”. Non mancano le novità nell’area Gioco, con l’attesa prerelease di “Magic The Gathering: War of the Spark”, e nell’area Videogiochi, come l’anteprima di “Days Gone” per PlayStation 4 o tornei come “The Br4wl”, prima tappa di un nuovo format su “Hearthstone”. Infine i concerti più attesi del Main Stage, tra cui gli show di Immanuel Casto e Giorgio Vanni.



IL MAGISTER: GIPI - Protagonista del graphic novel in Italia e autore di riferimento per il fumetto italiano nel mondo, Gipi, Magister di COMICON 2019, è protagonista di tre mostre e cinque incontri. Le esposizioni spaziano tra: la mostra personale “Gipi irreale”, che presenta una chiave di lettura originale e anti-realistica della sua opera; la mostra da lui curata “Gipi presenta: MNPSZ”, incentrata su cinque talenti del fumetto personalmente selezionati; e “Migrando. Gridando. Sognando”, dedicata a storie di migranti che rappresentano il punto di vista dei migranti stessi. Tra gli incontri con il Magister spicca, venerdì 26 aprile alle 15.00 “ Sono corti perché fa freddo. Un videoshow di Gipi e Gero Arnone”: Gipi e Gero Arnone introducono e commentano insieme una selezione dei cortometraggi girati per Propaganda Live.



LE MOSTRE – segnaliamo, presso il Museo Archeologico di Napoli “Corto Maltese - Un viaggio straordinario” (dal 25 aprile all’ 8 settembre), dedicata a Hugo Pratt, per rendere omaggio a uno dei più grandi fumettisti mondiali.

“The Art of PUGNI. Iconografia di un dettaglio che spacca” – Dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare - Da Popeye a Warhammer, da One Punch Man a Mortal Kombat, da Topor a Jack Kirby, un percorso all'interno della enorme iconografia dei pugni tra fumetto, animazione, videogiochi, grafica, cinema.

“Casimiro Teja. Il pioniere del fumetto italiano” - Dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’oltremare - Per la prima volta, un'ampia rassegna delle opere a fumetti di Teja, il più attivo e influente autore di fumetti nell'Italia dell'Ottocento, che permetterà di riscoprire la carriera multiforme di un giornalista, disegnatore e drammaturgo e al centro dei primi decenni "dimenticati" della storia del fumetto italiano.



Tra gli appuntamenti da non perdere ricordiamo, nell’area COMICON KIDS: “Osservare”, una mostra di illustrazioni realizzata dalla Scuola Italiana di Comix; le votazioni per il Concorso Imago, in collaborazione con Città della Scienza per scegliere la nuova mascotte del polo scientifico, i laboratori, lo spazio alla lettura. Nell’area NEVERLAND, ci sono ben trentuno realtà che animano le attività intorno al lago della Mostra d’Oltremare, tra Giochi di Ruolo dal vivo, rievocazioni storiche, battaglie da tra cavalieri, zombie, vampiri, dungeon e un intero villaggio medievale. Tutti i giochi del mondo sono ospitati in due padiglioni, per oltre 6000 mq totali, con 51 espositori, oltre 400 tornei, più di 20.000 dimostrativi. ASIAN VILLAGE ha un nuovo padiglione, con mostre, concerti e meeting hiroba. Infine, non può mancare COMICON(OFF), programma di eventi nei luoghi culturali di Napoli e della Campania.



Il programma completo degli eventi è online sul sito www.comicon.it