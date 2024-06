Castello di Gropparello: tanti eventi per l’estate

MURDER MYSTERY DINNER – Due serate all’insegna dell’investigazione e del brivido, in programma (in italiano e in inglese) venerdì 21 giugno e venerdì 12 luglio mettono alla prova le capacità di logica e di investigazione dei partecipanti. Ambientate in un Medioevo goliardico e divertente, le due cene prevedono un giallo da risolvere, guidato in italiano, ma i personaggi da interrogare per sciogliere il mistero parlano inglese. Una serata bilingue, insolita e coinvolgente, che comincia con una suggestiva visita al Castello e prosegue con una cena alla Taverna, durante la quale il gioco continua, sviluppando la sua intricatissima trama. L’evento è adatto a gruppi di amici, single, famiglie con ragazzi dalle scuole medie in su.