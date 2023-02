Carnevale a Fico con "Éveil", lo show dei Les Farfadais tra maschere e balli ottocenteschi

Il 17, 18 e 19 febbraio 2023 alle ore 16:00, il Centro Congressi di FICO ospiterà "ÉVEIL - Speciale Carnevale", il nuovo spettacolo Les Farfadais, una delle compagnie di spettacolo più apprezzate al mondo: d'altra parte, Fico è anche divertimento a tutto tondo e attenzione alle realtà di eccellenza non solo nel mondo del cibo, ma anche in altri campi per offrire al visitatore un’esperienza completa.

“Il risveglio in un nuovo mondo. All'inizio paura, conflitto, poi la conoscenza reciproca, la scoperta e la meraviglia e finalmente l'armonia": queste le parole del direttore della compagnia Alexandre Haffner che descrive la sua nuova creazione, uno spettacolo unico con le performance mozzafiato di Eléonore Pagnard e Jeremie Lamourez, una coppia di straordinari acrobati dotati di particolare sensibilità creativa.

Éveil è il termine francese che indica la rivelazione, la presa di coscienza; racconta la storia di due umani che si risvegliano in un mondo alieno. In una prima fase sono spaesati, spaventati e affrontano le creature che popolano questa terra ignota in modo ostile, ma in un susseguirsi di avventure e incontri inaspettati, capiranno che solo la curiosità verso l'altro e la conoscenza reciproca conducono all'armonia.

Éveil è una riflessione sul rapporto tra l'uomo e i suoi simili, ma prima ancora, tra l'uomo e l'ambiente circostante, dove l’armonia deve essere un valore da perseguire e la diversità è un elemento di arricchimento. I Les Farfadais sono una delle più apprezzate compagnie di nouveau cirque al mondo: amano definirsi “i creatori dell’irreale” perché attraverso competenze elevate ingegneristiche e artigiane, cercano di dare vita alla loro immaginazione, ricca di riferimenti al mondo naturale, alla mitologia classica e al grande cinema fantastico e d’avventura.

Inoltre, per tutto il mese di febbraio sarà ancora possibile volteggiare sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio - allestita al coperto e alimentata grazie all’energia solare - e tutti i weekend di febbraio tanto spazio sarà dedicato all’animazione per i più piccoli grazie al suggestivo mix fiabesco tra i percorsi creativi e le iniziative della Fabbrica del Cioccolato e il Ritorno all’Isola che non c’è.

Tutte le bimbe e i bimbi che visiteranno FICO in maschera potranno sempre partecipare alla tradizionale “Ricerca dei Dolci di Carnevale”, ma anche mettere le mani in pasta con i corsi di FICO e imparare a fare tagliatelle colorate come stelle filanti e gelati ricoperti da dolci coriandoli di cioccolato.

Sabato 18 febbraio i bambini potranno inoltre sfoggiare i propri costumi in occasione del Ballo di Carnevale in programma presso l’Arena centrale del Parco.

Infine, domenica 26 febbraio si terrà il Gran Ballo di fine Carnevale con uno spettacolo di danze Ottocentesche: venti danzatori professionisti presenteranno Valzer, Quadriglie, Polke e Mazurke in splendidi abiti storici e coinvolgeranno il pubblico per permettere a tutti di vivere questa festa danzante come un tuffo nel passato.