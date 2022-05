"Buongiorno Ceramica!": 45 città celebrano questa antica arte

La ceramica italiana torna tutta dal vivo in ben

45 città

Un’arte meravigliosa -

45 città di antica tradizione -

, forte della stessa operosa fiducia degli artigiani e di coloro che ogni giorno la scelgono per rendere più bella, colorata, creativa, artistica anche la quotidianità.In questo weekend di maggio tutti possono scoprire botteghe, laboratori, atelier in cui quotidianamente la ceramica viene pensata e realizzata. Possono incontrare i protagonisti, gli artigiani, i giovani artisti, i designers, vederli lavorare, toccare l'argilla, provare magari a mettersi al tornio, smaltare, capire il valore del fatto a mano. Possono entrare nei musei, in gallerie, seguire percorsi di visita a tema, conoscere tradizioni secolari e scoprire le creatività più innovative. Partecipare a laboratori collettivi o fare piccole sedute di lavoro individuali. Fare shopping di pezzi unici, scoprire a tavola quanto è più bello il cibo servito su un piatto artigianale o magari ascoltare musica fatta con strumenti in ceramica.Le iniziative inerenti alle giornate della ceramica si svolgono in contemporanea nell'arco della "due giorni" nelle 45 città di antica tradizione ceramica: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.Per maggiori informazioni: www.buongiornoceramica.it