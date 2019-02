Brescia: lo spettacolo del Bel Paese illumina il Castello

La terza edizione di CidneOn, che si terrà dall’8 al 16 febbraio, sarà dedicata al Bel Paese e promette un ulteriore successo, anche per la partecipazione al fantasmagorico spettacolo di artisti della luce provenienti da tutto il mondo.



Fra i principali Festival delle luci del mondo- Il Festival infatti guiderà il visitatore in un affascinante percorso di circa 2 km all’interno delle mura del Castello, con uniche e stupefacenti installazioni luminose, che a buona ragione gli valgono l'appartenenza al network “I.L.O. International Light Festival Organisation”, che raccoglie i più importanti Festival delle Luci del mondo, come quelli di Lione e di Eindhoven: Brescia e CidneOn vi sono stati recentemente ammessi,primi in Italia, insieme a Singapore e Rio de Janeiro. Promosso dal Comitato Amici del Cidneo Onlus, il Festival é organizzato da Up! con la direzione artistica di Cieli Vibranti.



L’Italia più bella tra le mura del Castello - Il tema della 3° edizione di CidneOn sarà “Le icone italiane”, rappresentate da installazioni luminose, videoproiezioni,video-mapping e opere interattive,che i visitatori incontreranno in un percorso emozionante all’interno delle mura del Castello.La terza edizione di CidneON rende quindi omaggio all’Italia con installazioni luminose che raccontano personaggi, luoghi, simboli di un’inesauribile storia di arte e bellezza. Il binomio di successo tra il Castello di Brescia e la light art si rinnoverà con un itinerario originale e spettacolare che esalterà architetture, dipinti e musica che hanno decretato il mito dell’Italia come la più bella tra le nazioni.



Venti installazioni - Saranno 20 le scenografiche installazioni che illumineranno gli angoli più belli del complesso castellano. A realizzarle sono stati artisti provenienti da Francia, Olanda, Germania, Polonia, Ucraina, Corea del Sud e Italia. 17 sono le produzioni originali appositamente commissionate e realizzate per il festival. In questo modo, non solo il percorso della rassegna saprà valorizzare al meglio gli spazi del Castello con installazioni site specific, ma CidneON si qualificherà sempre più come laboratorio di sperimentazione e spazio creativo autonomo, definendo la propria identità anche in ambito internazionale, con la prospettiva di “esportare” i migliori progetti negli altri festival delle luci realizzati nel mondo. Questi gli orari di apertura: 18.30 – 24.00 con ultimo ingresso alle 22.30.



Per maggiori informazioni: www.cidneon.com