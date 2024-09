L’autunno a Bormio? Una festa dopo l’altra…

LA PIZZOCCHERATA - Torna, domenica 8 settembre 2024, l’imperdibile tavolata che trasforma il centro storico di Bormio in un unico pranzo conviviale. Dalla piazza del Kuerc fino a piazzetta San Vitale, un allegro serpentone di commensali quest’anno ospiterà 2.026 posti a sedere, in onore dell’avvicinarsi dell’evento olimpico. Quando proprio Bormio sarà sede delle gare di sci alpinismo maschile, disciplina inserita per la prima volta alle Olimpiadi. La Pizzoccherata è la festa che celebra il piatto emblematico della cucina valtellinese: quintali di pizzoccheri genuini e autentici vengono preparati a mano dai ristoranti del comprensorio. Ma non solo, la lunga mensa sarà inoltre imbandita con tante degustazioni di prodotti tipici e con i rinomati vini rossi valtellinesi.



FESTA DEL BOSCAIOLO - A Valdidentro, a partire dalle ore 9:00 del 15 settembre presso il Polifunzionale Rasin, Boscaioli professionisti e dilettanti si sfidano a colpi di accetta e motosega nelle entusiasmanti prove del Triathlon del Boscaiolo. Una festa che celebra la tradizione della falegnameria a tutto tondo in cui non mancheranno le esposizioni delle opere dei maestri scultori del legno, la tipica musica delle fisarmoniche, la buona cucina e ovviamente la sincera allegria della Valtellina.



“AL DÌ DE LA BRONZA” FESTA DELLA TRANSUMANZA - Domenica 28 settembre si celebra, come ogni autunno a Valdidentro, “Al dì de la Bronza” la giornata interamente dedicata alle tradizioni montane in cui la protagonista è la mucca. L’occasione è data dall’antica pratica della transumanza: la migrazione stagionale di greggi e mandrie che in estate si spostano in altura per mangiare l’erba fresca dell’alta montagna, ma in autunno devono ritornare a valle nelle stalle e negli allevamenti per affrontare l’inverno. La festa si svolge in mattinata con la sfilata di mucche, capre e pecore tra le strade di Valdidentro, accompagnate dai loro allevatori che ambiscono al premio “Regina della Bronza”. La giornata prevede poi, giochi, didattica per bambini, prove di mungitura e, in serata, cena e balli tradizionali.