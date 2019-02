Bologna: al via il tea party più lungo del mondo

Il capoluogo dell'Emilia Romagna ospita infatti il primo evento italiano dedicato interamente al mondo della bevanda ambrata, che quest’anno avrà come titolo “Il Tea Party più lungo del mondo” e si terrà nel rinascimentale Palazzo Pallavicini.



I rituali della Corte d’Inghilterra - Si prospetta un’edizione davvero da grandi numeri a cui non potevano mancare grandi ospiti internazionali, come la guru del tè Jane Pettigrew, autrice di numerosi libri dedicati al mondo del tè e vero e proprio punto di riferimento internazionale. A Bologna svelerà i segreti di un perfetto afternoon tea e preparerà il pubblico alle novità del tè nel mondo con il corso tea trends. In tema di afternoon tea e tea party non poteva mancare un omaggio alla Casa Reale inglese. Nello workshop Un tè con la Regina potrete scoprire tutti i segreti del rito del tè tra i reali, dalla regina Vittoria a Elisabetta II. L’incontro sarà condotto da Marina Minelli, giornalista e autrice del blog Altezza Reale.



Gli straordinari tè nepalesi - Tè nepalesi e cinesi saranno l’occasione per incontrare un’altra celebrità del mondo del tè. Per tre giorni sarà ospite al festival il documentarista ed esploratore canadese Jeff Fuchs, autore del libro The Ancient Tea Horse Road, divenuto anche documentario. Fuchs farà degustare pregiati tè nepalesi e straordinari Pu’erh accompagnando i visitatori con i suoi racconti di viaggio. Sua anche la mostra dedicata ai luoghi e ai volti del tè. Per chi desiderasse approfondire il tema dei tè pregiati, sarà Anna Poian, viaggiatrice instancabile e preziosa testimonial di piccole farm nepalesi e giapponesi, a introdurci ai tè mono origine, unici per qualità e storia.



La preparazione perfetta - Corsi specialistici e corsi base. Sarà la giornalista e tea blogger Carlotta Mariani a insegnare i primi passi per una perfetta preparazione con Di che tè sei. Dedicato a chi ha un'attività legata al tè è invece il corso Comunicatè, condotto da Paola Agus, tea sommelier e farmacista.



I segreti del Kombucha - Pina Siotto, chef del Centro Natura a Bologna e autrice di Vegetaliana – note di cucina italiana vegetale illustrerà preziose ricette legate alla preziosa bevanda. Suo anche il corso che svelerà tutti i segreti per preparare e successivamente cucinare con il Kombucha, una delle ultime tendenze per quanto riguarda il mondo del tè. Considerato una sorta di elisir di lunga vita, il kombucha è una bevanda che si ottiene dalla fermentazione di tè nero, zucchero e una colonia simbiotica di batteri e lieviti nota con il nome di scoby. A Bologna se ne potrà parlare con Francesca Gaggia, esperta in materia e ricercatrice dell’università di Bologna.



La cerimonia del tè primaverile - Se le cerimonie del tè suscitano sempre grande fascino, la cerimonia del tè primaverile per la tradizionale festa di Hina- matsuri non mancherà di suscitare grande curiosità. Si tratta della cerimonia per la tradizionale festa giapponese delle bambine durante la quale verrà servito il pregiato matcha e dolcetti a tema. La cerimonia sarà tenuta dalla maestra del tè Tomomi Miyasaka.



CocktTeils - A In•Tè Bologna Tè Festival 2019 sarà presente un’altra divertente tendenza del mondo del tè, ovvero il cocktail o più precisamente di CockTeils con il biobarman Marco Dalboni, autore del libro Frutta e verdura per le 4 stagioni, che presenterà il mondo dei cocktail al tè abbinati a frutta e verdura fresca.



Tè e cioccolato - Dulcis in fundo: il cioccolato. Saranno Gilberto Mora, presidente della Compagnia del Cioccolato, e Daniele Fajner, grande esperto di abbinamenti tè e cioccolato oltre che di birre, ad accompagnarci in un viaggio tra Oriente e Occidente attraverso la degustazione di preziosi cioccolati e tè, selezionati appositamente per il Festival.



Per maggiori informazioni: www.in-te.it