Bevagna, Mercato delle Gaite: 10 giorni di puro Medioevo

MOLTO PIÙ CHE UN SEMPLICE PALIO - Il Mercato delle Gaite non è una semplice competizione tra contrade in lizza per conquistare un trofeo: si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo, fino al secolo compreso tra il 1250 ed il 1350. Ecco allora le botteghe artigiane, i mercati, le taverne e le strade animate da cavalieri, madonne e popolani. Le Gaite, ovvero le quattro contrade locali (San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro) si sfidano in un’appassionante competizione “sul campo” in quattro diverse gare: quella del Mestiere, la sfida Gastronomica, quella del Mercato e del Tiro con l’Arco storico. Le prime tre si svolgono a porte chiuse, alla presenza delle sole giurie, in giorni diversi, mentre l’ultima è pubblica e costituisce l’evento finale della festa. Ogni gara si svolge in contesti allestiti filologicamente, con quadri e scene di grande suggestione, così fedelmente riproposti da lasciare sbalordito chi li guarda.