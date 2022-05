Bellaria Igea Marina: il film si vede in barca, nel drive-in nautico

Con questa iniziativa

Bellaria Igea Marina

“Dream Bim”

proiezione di un film

dal mare e sul mare,

barche

drive-in.

si prepara ad una stagione di eventi targatae, sull’onda del claim dell’estate 2022, parte con un primo evento particolarmente suggestivo e unico nel suo genere: lada godere direttamentea bordo dirivolte verso un grande schermo, in una versione particolarmente originale del classico



L’appuntamento è per

sabato 14 maggio alle ore 20.30 per l’imbarco

proiezione

alle ore 21.

Immersion

dal porto canale di Bellaria Igea Marina (lato Bellaria e lato Igea Marina) su una delle imbarcazioni messe a disposizione dal Circolo Nautico e Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina. Ladel film comincia inveceLa pellicola scelta è “”, di Neus Ballùs: la visione del film avviene per mezzo di un maxi schermo di quattro metri, posizionato a bordo della motonave Super Tayfun. L’evento è totalmente gratuito, ma la partecipazione deve essere prenotata sul sito degli organizzatori, Fondazione Verdeblu all’indirizzo mail eventi@fondazioneverdeblu.org.



“Un Mare di Cinema” è dunque

il primo drive-in nautico d’Italia

Bellaria Film Festival

, un evento che vuole regalare alla città e ai i suoi ospiti un’esperienza innovativa legata anche alche conclude la sua 40° edizione domenica 15 maggio. Lo storico festival dedicato al cinema indipendente, nel suo quarantesimo anniversario e sotto la direzione artistica di Daniela Persico, ha riportato a Bellaria Igea Marina il cinema in ogni sua forma e genere con due concorsi: gli storici premi Casa Rossa e Gabbiano istituiti da Enrico Ghezzi e Morando Morandini. Il film proiettato in mare in occasione di “Un Mare di Cinema” va dunque ad affiancarsi alla conclusione del BFF, come uno degli eventi di chiusura che la città propone ai suoi ospiti e concittadini.



In caso di maltempo, l’evento verrà rimandato a domenica 15 maggio.



INFO