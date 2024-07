Assisi: un cammino fra natura, musica e meditazione

L’esperienza, giunta alla seconda edizione, si propone come uno degli eventi più attesi dell’estate assisana. Sabato 13 luglio, con ritrovo alle 16.00 nel parcheggio in prossimità dell’Eremo delle Carceri ad Assisi e partenza alle ore 16.30, propone un percorso ad anello fra sacro e profano, per una camminata di circa 7,5 km con 350 metri complessivi di dislivello in salita, accompagnati da guide escursionistiche qualificate. Dalle pendici del Monte Subasio, si attraversa la lecceta secolare che circonda l’Eremo delle Carceri, complesso monumentale che nasce e si sviluppa attorno alla grotta in cui San Francesco si ritirava a pregare, in un luogo intriso di spiritualità e in un contesto naturalistico incontaminato. Il percorso continua attraverso un sentiero di 4 km che conduce all’antica Abbazia di San Benedetto, una costruzione risalente al X secolo, molto suggestiva, recentemente aperta al pubblico e abitata soltanto da un eremita.