Alta Badia: ritorna la Cavalcata di San Leonardo

PICCOLINO - Questa edizione sarà dedicata ai 120 anni dell’Associazione Cavalli Norici della Val Badia nel suggestivo paesino che porta il nome di Piccolino. L’evento ha inizio, come da tradizione, con la Messa solenne delle 9, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Leonardo, consacrata a San Leonardo e San Giacomo. Alle 10.45 si prosegue con la sfilata, che parte dalla zona artigianale del paese per allungarsi nel centro storico. Il corteo sarà condotto dal carro del Santo patrono, seguito da un consistente numero di cavalli di razza haflinger e norica, dai costumi tradizionali delle varie valli ladine e da numerosi carri, addobbati a festa. Tra questi, il carro con il modello in miniatura della chiesa di San Leonardo, costruito per il 20° anniversario da alcuni artigiani del posto, come anche il carro con i prodotti derivanti dal raccolto, che verranno venduti alla fine del corteo il cui ricavato andrà devoluto in beneficenza.



IL CAVALLO PIU’ BELLO - Grazie alla grande partecipazione di cavalli e allevatori locali, delle bande musicali di Badia, Moena e San Giorgio e ai gruppi di ballo locali, il pubblico potrà ammirare una varietà di colori e di costumi tradizionali, vista solamente in poche altre occasioni in Alto Adige. L’anno 2024 è stato molto importante per le Associazioni Cavalli Haflinger e Norici della Val Badia, avendo vinto importanti riconoscimenti a livello provinciale. Sfileranno durante la parata con la fascia da vincitrici, la puledra Elodie di Thomas Alfreider, vincitrice della rassegna puledre di 3 anni nella categoria cavalli Haflinger, la puledra Felina di Stefan Zingerle vincitrice nella categoria cavalli norici, la cavalla Elodie di Thomas Alfreider si è anche confermata prima nella sua categoria alla mostra provinciale di cavalli Haflinger. La carrellata termina con la cavalla Desi di David Bernardi, allevata da Simon Dapoz, premiata alla mostra provinciale di cavalli Haflinger in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni del cavallo Haflinger come BEST of SHOW, vale a dire il più bel cavallo in assoluto alla mostra.