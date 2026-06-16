Alba Adriatica: “Rosso Italia” tra motori, moda e solidarietà

Il lungomare nord di Alba Adriatica si prepara a riempirsi di colore, per la quarta edizione di “Rosso Italia”, in programma sabato 20 giugno dalle 18.00 alle 24.00. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalla Pro Loco Alba Adriatica insieme all’associazione culturale APAT, si propone di celebrare le eccellenze del Made in Italy in un format che unisce spettacolo, intrattenimento e impegno sociale. Protagonisti sono i motori, con le Rosse per eccellenza, ossia le Ferrari e le Ducati, la moda ispirata all’iconico Rosso Valentino, il glamour degli aperitivi rosso Campari, ma anche con l’impegno sociale della Croce Rossa Italiana e delle “Scarpette Rosse”, simbolo della dolorosa denuncia degli atti di violenza contro le donne. La direzione artistica dell’evento è affidata a Claudio Marastoni.
Protagonisti dell’apertura sono i motori, con una rassegna di vetture Ferrari e l’esposizione delle motociclette Ducati, tra cui una MotoGP di rilevanza mondiale legata al campione Marc Márquez. In collaborazione con Maiorani Ducati Teramo, il pubblico può partecipare a test ride gratuiti sulla nuova gamma 2026.
Accanto ai motori, spazio alla moda con un quadro stilistico curato dalla designer Alessandra Bruni: sei modelle sfilano in abiti ispirati al “Rosso Valentino”, con acconciature realizzate dal Salone “Sandra” di Alba Adriatica.
L’area food & beverage è rappresentata da Campari, simbolo dell’aperitivo italiano, mentre l’intrattenimento è affidato alla conduzione di Simona Barchetti e al DJ set di DJ Simon, in collaborazione con Radio Azzurra. Non mancano momenti di gioco e intrattenimento per il pubblico, con la ruota della fortuna firmata Caffè Mokambo e iniziative dedicate ai più piccoli con i giocattoli Lisciani.
Il cuore dell’evento è però anche sociale. “Rosso Italia” porta sul palco temi di forte impatto come la sicurezza stradale e la campagna “Scarpette rosse” contro la violenza sulle donne. È previsto un talk show con la partecipazione di esperti coordinati da Maria Cristina Marroni, consigliera comunale di Teramo e componente delle commissioni pari opportunità, insieme all’ospite speciale Jo Squillo.
Grande spazio è dedicato alla solidarietà con la presenza della Croce Rossa Italiana – Comitato di Giulianova – che presenta mezzi e dimostrazioni di soccorso, affiancata dai Vigili del Fuoco. L’iniziativa si conferma così un evento di richiamo territoriale ma con una forte vocazione nazionale, capace di unire spettacolo, promozione del Made in Italy e sensibilizzazione sociale in un’unica serata sul mare Adriatico.
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