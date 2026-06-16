Alba Adriatica: “Rosso Italia” tra motori, moda e solidarietà

Il lungomare nord di Alba Adriatica si prepara a riempirsi di colore, per la quarta edizione di “Rosso Italia”, in programma sabato 20 giugno dalle 18.00 alle 24.00. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalla Pro Loco Alba Adriatica insieme all’associazione culturale APAT, si propone di celebrare le eccellenze del Made in Italy in un format che unisce spettacolo, intrattenimento e impegno sociale. Protagonisti sono i motori, con le Rosse per eccellenza, ossia le Ferrari e le Ducati, la moda ispirata all’iconico Rosso Valentino, il glamour degli aperitivi rosso Campari, ma anche con l’impegno sociale della Croce Rossa Italiana e delle “Scarpette Rosse”, simbolo della dolorosa denuncia degli atti di violenza contro le donne. La direzione artistica dell’evento è affidata a Claudio Marastoni.