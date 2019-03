Agrigento: nella Valle dei Templi fiori di mandorlo e gruppi folk

La manifestazione dura fino al 10 marzo e si svolge nel periodo in cui la Valle dei Templi, patrimonio Unesco si trasforma in quella che viene chiamata la “Valle del Paradiso”, per una nuvola di petali rosa di fiori di mandorlo che sprigionano nell’aria il loro delicato profumo e avvolge gli antichi templi.



Trenta gruppi dal mondo - Questa edizione vede la partecipazione di ben 30 gruppi internazionali riconosciuti come patrimoni immateriali dell’Unesco, arrivati da Bielorussia, Bolivia, Colombia, Ecuador, Egitto, Kenya, Korea, India, Italia, Lettonia, Libano, Macedonia, Messico, Moldavia, Montenegro, Perù e da altre lontane nazioni. Sette gruppi di bambini del mondo, bande musicali, oltre mille ospiti animeranno un nutritissimo programma di talk, eventi, laboratori didattici, esibizioni, concerti, show cooking, parate, danze, spettacoli per grandi e bambini.



La Mandorlara - Dopo il week end d’apertura dedicato ai piccoli, con il Festival Bambini del Mondo, il Festival è entrato nel vivo con moltissimi eventi e un importante focus sul food, la Mandorlara, ovvero la "Sagra del Mandorlo a Tavola”, il più importante evento enogastronomico del territorio agrigentino e fra i più prestigiosi di Sicilia. Gli chef dei migliori ristoranti della città ed alcuni testimonial d’eccezione si faranno interpreti di una delle più prestigiose fra le eredità immateriali dell’Unesco: la Dieta Mediterranea. Show cooking, degustazioni ed incontri animeranno Agrigento fino al 10 marzo, con molti testimonial fra i quali il grande chef Giuseppe Giuffrè.



Corsi di cucina - La Mandorlara sarà protagonista in ben 12 ristoranti d’eccellenza, che proporranno un menù composto da 4 portate in cui la mandorla sarà valorizzata. Dopo l'esplosione dei fiori del mandorlo nella magnifica valle, anche sulle tavole si compirà un vero e proprio miracolo di sapori e odori, in cui protagonista assoluta sarà la mandorla. La manifestazione culminerà con i concorsi di cucina destinati ai ristoratori ed agli studenti delle scuole di cucina di tutta Italia.



Sfilate e spettacoli - Gran finale, dall’ 8 al 10 marzo, con i tradizionali spettacoli tradizionali al Palacongressi e le sfilate al tempio della Concordia. A concludere il Festival sarà il 10 marzo la consegna del Tempio d’Oro ai piedi del Tempio della Concordia, che verrà assegnato dalla giuria popolare al gruppo che avrà saputo rappresentare al meglio il proprio patrimonio.



