A Venezia in mostra la relazione tra anima e colore

In occasione della 58 Biennale di Venezia , la chiesa della Misericordia nella città lagunare ospita la mostra personale dell’artista francese Patricia Marguerite Maneim , per la prima volta in Italia. La rassegna, dal titolo “Soul Painting”, è a cura di Sveva Manfredi Zavaglia e ha luogo da venerdì 21 giugno , giorno dell’inaugurazione in calendario alle ore 18.30, a martedì 16 luglio . L’esposizione è vistabile tutti i giorni, da lunedì a venerdì tra le ore 11 e le 19.

Tutti i lavori esposti sono opere inedite e risultato della ricerca che l’artista ha realizzato negli ultimi anni, nello studio delle correlazioni create dall’anima e dal colore, raccontate nell’intero percorso espositivo con accurata raffinatezza e semplicità. In mostra dieci opere astratte realizzate con pennellate libere e intense, piene di colori a volte forti, a volti leggeri o brillanti. Le opere, istintive e gioiose, riflettono varie emozioni e stati mentali a seconda della persona che ritrae davanti a sé: si tratta infatti di ritratti interiori creati con il colore. Ogni opera ha un titolo specifico e una frase correlata che completa e approfondisce la percezione dell’opera stessa. L’intento è coinvolgere lo spettatore e portarlo a pensare, creando così un legame non solo attraverso gli occhi ma anche con lo spirito.



La mostra sottolinea l’importanza del panorama artistico contemporaneo internazionale in dialogo con la città di Venezia, e una rinata attenzione dell’arte contemporanea nei confronti del colore e delle tematiche di attualità, tra cui ritrovare il sé attraverso la nostra anima. Siamo così immersi nelle profondità di un mondo magico all’interno della mostra e l’artista ci invita ad un vero e proprio esercizio di sinestesia, dal greco syn= unione ed aisthesis= sensazione, quindi percepire insieme al suo pubblico.

La mostra è patrocinata dalla Città di Venezia, Le città in Festa e organizzata da: Art & Communication, Roma



Patricia Marguerite Maneim è pittrice autodidatta fin dall’infanzia. Crea opere di arte astratta impetuosa, spontanea, istintiva e gioiosa, ispirata dalla sua passione per la vita. Lavora con vari materiali come: malta, gesso, silicone, carta di seta su tela, su cui i toni di colore si irradiano in totale libertà. Ha esposto le sue opere in varie occasioni tra cui due personali, all'Au Long Court a Tolosa (Francia) (2016) e alla Kensington Parallax Art Fair a Londra (2019). Le sue opere fanno parte di diverse collezioni private in: Francia, Germania e Usa.



Chiesa della Misericordia, Cannareggio 3549, Venezia

orari: lunedì - venerdi ore 11 -19

Ingresso libero