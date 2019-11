A Roma i gatti più belli e simpatici a SuperCat Show 2019

Un maxi-evento all’insegna dei gatti , con sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore , miao-mercatino, spettacoli per bambini e giochi interattivi: siamo a Roma per SuperCat Show, in compagnia degli esemplari più belli simpatici dei nostri pelosi amici con i baffi e la coda. Sabato 16 e domenica 17 l’appuntamento è al padiglione 4 (ingresso Est) della Fiera di Roma con t anti esemplari che rubano il cuore e, in più, stand e corner informativi, seminari di approfondimento, incontri con gli specialisti di settore, un’area dedicata all’arte felina con mostre, iniziative, libri e stampa specializzata.

Sponsorizzato da Monge, Schesir, Trainer, Farmina e Royal Canin. SuperCat Show, la fiera felina più famosa d’Italia, è un’imperdibile due-giorni all’insegna dei gatti e delle loro storie che ha da sempre il pregio di essere anche sociale: gli 800 magnifici felini con pedigree, infatti, fanno da cornice ai gatti meno fortunati, di “razza stradale”, in cerca di adozione presso il “Corner Adozioni” a cura dell’Arca onlus (www.igattidellapiramide.it), diretta da Marzia Pacelli, partner storico dell’evento che da anni trova casa a decine di gatti romani sfortunati, cuccioli e adulti.

Tra le tante storie di gattini in cerca di famiglia e di amore, ci piace raccontare quella di Black&White e Lilliput&Lord, due coppie di gatti in cerca di un'adozione doppia del cuore. Hanno tutti una triste storia alle spalle. “Siamo due fratellini inseparabili, per favore, adottateci entrambi. Siamo sempre stati insieme, non separateci!”. È questo il testo commovente del biglietto trovato sul trasportino lasciato davanti all’Oasi Felina Porta Portese del Comune di Roma, dentro il quale a fine ottobre sono stati abbandonati Black, col tartufo nero, e White, col tartufo rosa, due gattoni bianchi e neri inseparabili, di un anno di età, stretti l’uno accanto all’altro. “La signora che ce li ha lasciati si è preoccupata di loro”, spiega Marzia Pacella, responsabile dell’Arca onlus che gestisce l’oasi comunale, “nel trasportino c’erano anche i libretti sanitari coi vaccini, sono sterilizzati, Fiv e Felv negativi, sono gatti di casa e saranno al SuperCat Show a cercare un’adozione doppia del cuore, insieme”.



Sperano in un’altra adozione doppia Lilliput e Lord, due splendidi mici rossi di quasi tre mesi, abbandonati in un cartone vicino a un cassonetto a Villa Pamphili. “Una signora li aveva presi, ma non sapeva gestirli e ce li ha portati a Porta Portese che avevano circa 40 giorni”, spiega ancora Marzia Pacella, “Li abbiamo curati e seguiti, sono sempre appiccicati, abbandonati insieme, hanno condiviso gioie e dolori, prima la paura di vivere in strada e poi la gioia di essere coccolati l'uno accanto all'altro. Saranno con tanti altri trovatelli da adottare sabato 16 e domenica 17 al SuperCat Show, li daremo a chi vorrà prenderli entrambi”.

Tra le iniziative di SuperCat Show ci sono il concorso fotografico “Scatto al Gatto” di Schesir (tramite la pagina facebook di SuperCat Show 2019), le sfilate di bellezza, per conoscere razze e gatti in concorso. In più, stand e corner informativi, seminari di approfondimento, incontri con gli specialisti di settore, spazio bimbi con animatori e tanti nuovi giochi, un’intera area dedicata all’arte felina con mostre, iniziative e largo spazio alla cultura a partire da libri e stampa specializzata.

Biglietti: sabato 16 e domenica17 novembre - 9 euro (ridotti 7 euro

Orari: 10.00-19.00

Informazioni sul sito: www.supercatshow.com/