Viaggiare per immagini: giro d’Italia in (quasi) tre giorni 

Un viaggio per i mmagini in 8K alla scoperta delle bellezze d’Italia: dopo aver lanciato l’iniziativa “Viaggio in 8K: riscopri l’Italia nei suoi dettagli” con un cortometraggio realizzato da fotografi e travel blogger che hanno realizzato i loro video con Galaxy S20 Ultra, Samsung ha coinvolto i consumatori con un concorso durante l’estate, e ora ha deciso di proseguire il viaggio per immortalare le bellezze della penisola italiana con il massimo della definizione possibile. Ecco allora arrivare il video-racconto in 8K alla scoperta di una Italia ancora una volta diversa e speciale, con una video esplorazione del patrimonio naturale mondiale dell'umanità presente in Italia.

Il racconto è affidato stavolta alle sapienti riprese dello YouTuber Jacopo D’Alesio, in arte Jakidale, già famoso per aver girato l’Italia in monopattino e per le sue diverse avventure tecnologiche. L’Italia infatti vanta 55 siti Unesco, la maggior parte dei quali di tipo culturale o misto, e solo cinque di tipo naturale. La difficoltà? Vederli tutti e farlo in soli tre giorni (o quasi).



La video cronaca di Jakidale, ripresa grazie alla tecnologia innovativa dello smartphone Galaxy S20 Ultra, mostra questi cinque patrimoni naturali rappresentando le peculiarità di questi luoghi: dal cibo al panorama, fino alla popolazione locale. In poco più di 72 ore, Jakidale ha girato l’Italia da nord a sud, con mezzi tradizionali e particolari, persino un elicottero, documentando paesaggi e tesori del patrimonio italiano con caratteristiche molto diverse, dal mare alla montagna, dai boschi alle città.





Il tour è passato per la caratteristica montagna a forma di piramide del comprensorio lombardo Monte San Giorgio, per poi volare in elicottero verso il Trentino alla scoperta delle Dolomiti, dalle morbide fasce verdi dei boschi e delle praterie, alle linee più dure e i colori più intensi delle cime rocciose, fino al bianco dei ghiacciai. Jakidale ha successivamente raggiunto la capitale in treno per poi muoversi sulle quattro ruote alla scoperta delle antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa che crescono nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Foreste speciali che l’autunno rende magiche grazie ai suoi colori e alla luce delicata. Con un aereo si è poi diretto in Sicilia per documentare un’escursione sul Monte Etna, e qui ha raggiunto la vetta del vulcano attivo più alto d’Europa in funivia, ammirato i suoi crateri e si è immerso nei colori del bellissimo panorama al tramonto.

Le ultime ore del tour sono dedicate alle Isole Eolie: un arcipelago di isole vulcaniche, affascinanti e ricche di flora e fauna, con meravigliose spiagge, cale, grotte, insenature e faraglioni. Con questa tappa lo YouTuber ha concluso la sua scoperta dei cinque siti naturali italiani inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità e la sua corsa contro il tempo.





Dal viaggio dello YouTuber è nata la sua bellissima esperienza raccontata sul suo canale YouTube con un video che mostra la bellezza dei luoghi, condita da divertenti retroscena del viaggio. Le immagini più belle e spettacolari riprese in 8K dal Galaxy S20 Ultra sono state condensate poi in uno speciale cortometraggio.

Un viaggio in alta definizione grazie all’ecosistema Samsung in 8K, che permette di registrare in 8K con Galaxy S20 Ultra e di visionare i contenuti sui QLED 8K. Perché, mai come oggi, è importante apprezzare il proprio territorio, le tradizioni e i paesaggi per avere un nuovo sguardo verso l’Italia e vivere il viaggio con una nuova prospettiva, rimanendo sempre connessi, non solo tecnologicamente ma anche umanamente, e riassaporando le esperienze vissute nella massima qualità possibile.



I video racconti sono disponibili sul canale YouTube di Jakidale.