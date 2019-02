Tgcom24 Viaggi apre il suo profilo su Tripadvisor

Tgcom24 è sempre più social. Dopo i profili ufficiali, sempre molto attivi, presenti da tempo su Facebook, Instagram e Twitter, prende il via ora il via quello su TripAdvisor , nel quale la testata online si propone con la sua pagina dedicata ai viaggi e alle vacanze , dimostrandosi sempre al passo con i nuovi servizi e le funzionalità 2.0, per fornire in modo diretto e mirato ai suoi lettori appassionati di turismo , la ricca produzione editoriale quotidiana di questa sezione. ( www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/ ).

Infatti, da oggi, gli utenti di TripAdvisor potranno consultare itinerari di viaggio in Italia e nel mondo, guide gastronomiche, fotografie e consigli sul profilo ufficiale di Tgcom24 (www.tripadvisor.it/profile/tgcom24). L’obiettivo è offrire ai lettori un servizio dettagliato e facilmente fruibile anche sui social network. Il binomio di novità – quello tra Tgcom24 e TripAdvisor – è in linea con l’innovazione che da sempre contraddistingue il sistema di informazione del gruppo Mediaset.



“Dal web alla tv fino ai social appunto, Tgcom24 sbarca anche su TripAdvisor per raggiungere la più grande community di viaggiatori al mondo e mette a disposizione degli utenti i suoi contenuti, regalando a tutti la propria offerta multimediale” dichiara Paolo Liguori, direttore di Tgcom24.



“TripAdvisor ora permette ai viaggiatori di trarre ancor più ispirazione e organizzare al meglio il loro viaggio consultando consigli, recensioni e guide di amici, media, influencer e brand di fiducia” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Siamo felici che Tgcom24 abbia scelto di condividere su TripAdvisor i suoi autorevoli contenuti di viaggio contribuendo al nostro obbiettivo di diventare di fatto l’hub per la pianificazione dei viaggi”.



Con 490 milioni di visitatori unici al mese e oltre 700 milioni di recensioni e opinioni, TripAdvisor è la più grande piattaforma di turisti al mondo che ha deciso di evolversi in chiave social, concedendo ai propri utenti la possibilità di avere un profilo personale e di seguire gli altri sulla propria timeline.