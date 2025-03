tabUi EVOLVE 2025: successo tra innovazione e turismo

Gli ospiti hanno vissuto il tema della partenza in ogni dettaglio: dall’accoglienza al gate, al check-in, al passaggio ai controlli di sicurezza, fino al trasporto in bus nell’hangar. Ad attenderli, un allestimento spettacolare con un vero aeroplano parcheggiato accanto alle sedute del pubblico, creando un’atmosfera perfettamente in linea con il tema dell’evento: “Learn to Fly”.