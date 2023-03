Sardegna: una Pasqua magica al Forte Village

E a Forte Village il ponte pasquale è una piacevole occasione per concedersi una splendida vacanza . Il sud Sardegna offre mare meraviglioso, una straordinaria ospitalità e il fascino di riti antichi, che prendono vita anche nei quartieri del centro storico di Cagliari , con processioni e manifestazioni, coinvolgendo insieme fedeli e turisti, affascinati da questi momenti solenni. Per le prossime festività pasquali non poteva mancare la proposta firmata Forte Village, un’esperienza a tutto tondo tra mare, spiaggia, cultura, gastronomia d’eccellenza e benessere.

La Pasqua in Sardegna è sempre stata una delle festività religiose più importanti e sentite, come si intuisce già dal nome, Sa Pasca Manna (Pasqua Grande): in questa occasione si svolgono cerimonie ancestrali, retaggio della dominazione spagnola, con le vie del centro storico di Cagliari che si vestono di atmosfere speciali. Qui i custodi dei festeggiamenti sono le antiche confraternite della città, residenti nei diversi quartieri storici che ospitano gli antichi cerimoniali.

A Forte Village la cena di gala della domenica di Pasqua e il tradizionale pranzo del lunedì di Pasquetta sono all’insegna della cucina sarda, con i piatti tipici pasquali, mixata in modo equilibrato a specialità mediterranee e internazionali, in grado di appagare i palati più esigenti.

Per compensare in qualche modo il buffet pantagruelico e non sentirsi troppo in colpa risponde l’Acquaforte Thalasso & Spa, con il suo percorso unico a livello mondiale, con sei vasche dalle straordinarie proprietà detossinanti, anti-infiammatorie, drenanti e rilassanti. Gli appassionati di sport possono invece approfittare di una grandissima varietà di attività per tutte le età, dal torneo di paddle al tennis, passando per calcio, calcetto e basketball.

Nel family resort per eccellenza, inoltre, i bambini fino ai 13 anni soggiornano gratuitamente in camera con i genitori. Per loro l’eclettico mondo della Children’s Wonderland, con la Casa di BarbieTM e il “Mario’s Village”, un vero e proprio villaggio in miniatura, oltre alle numerose imperdibili attività a loro dedicate.

