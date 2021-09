Sardegna: qui l’estate non finisce mai tra mare, sport e relax

Il mare di settembre può offrire grandi soddisfazioni a chi ama il sole e i tuffi in mare ma non sopporta l’affollamento dei periodi agostani. La Sardegna è il luogo ideale in cui soddisfare questo desiderio di vacanza un po’ alternativa: il sole è ancora intenso, ma il clima è più dolce e meno ardente, i colori si fanno più sfumati e seducenti. Per chi ha ancora desiderio di vacanza, la costa meridionale dell’isola nella zona di Pula è una meta ideale con spiagge bianche, mare incantevole e tante opportunità di praticare sport. Qui si trova il resort Forte Village, che prolunga la sua stagione e continua ad offrire servizi di altissimo livello e tante iniziative attraenti anche nelle ultime settimane d’estate, fino a ottobre inoltrato , con opportunità di biking, benessere di coppia, relax assoluto.

Al Forte Village Resort gli sportivi hanno ad esempio l’opportunità di pedalare in bicicletta in compagnia del campione Fabian Cancellara, vincitore di due medaglie olimpiche, tre alla Parigi-Roubaix, una alla Milano-Sanremo e tre al Tour des Flanders: l’appuntamento in questo caso è dal 28 settembre al 7 ottobre. Chi non ama la bici può fare in ogni caso sport su misura grazie ai personal trainer del Forte Lab, pronti a studiare programmi personalizzati per ritornare a casa presentandosi in palestra super fit. In alternativa si può correre o passeggiare lungo il percorso di jogging, immerso nella rigogliosa vegetazione mediterranea degli immensi giardini del resort, che mettono a disposizione degli ospiti ben 50 ettari di parco, o ancora partire in esplorazione di alcune delle strade lungomare che si snodano appena fuori dai suoi cancelli.

Chi invece desidera semplicemente staccare la spina trova il suo paradiso nelle grandi piscine di uno degli otto hotel compresi nella struttura, o nella splendida spiaggia attrezzata con tutti i comfort, davanti al l’incantevole mare turchese della Sardegna. C’è poi l’Acquaforte Thalasso & Spa nella quale abbandonarsi a un programma rigenerante, magari per affrontare al meglio delle forze i mesi freddi dell’inverno, con trattamenti terapeutici finalizzati a rinforzare il sistema immunitario e al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico.

A Forte Village anche i piccoli trovano la loro dimensione. La Wonderland ha tutto quello che si può chiedere ad una vacanza: ci sono la Casa di BarbieTM e tutte le attività a tema, il Mario’s Village, un vero e proprio villaggio in scala, e l'Acquapark con sei scivoli e il galeone dei pirati. Oltre alle attività sportive da condividere con i genitori, dal calcio, al tennis, nuoto, bowling e karting.

Forte Village si trova nei pressi di Pula, lungo costa meridionale della Sardegna, a sud ovest di Cagliari. Pula è un'antica città fondata nel periodo medievale e sviluppatasi nel XVIII secolo, ma le sue origini risalgono addirittura alla civiltà nuragiche e si perdono nella leggenda. Chi ama la storia e desidera una pausa da mare e sport, può trovare interessante visitare il sito archeologico di Nora, non lontano dalla città, risalente al periodo fenicio e romano, nel quale si trovano anche interessanti testimonianze di queste misteriosi insediamenti nuragici.

Pula è però famosa soprattutto per le sue meravigliose spiagge, meta di surfisti e di appassionati di pesca subacquea e immersioni. Tra le più belle, sono da vedere la spiaggia di Nora, ai piedi del promontorio di Capo Pula, e quella di Santa Margherita di Pula, con la sabbia bianca e una vasta pineta alle spalle; tra le calette da non perdere ci sono Cala d'Ostia e Cala Verde, con il suo porticciolo turistico.