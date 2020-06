Sardegna del Sud: Forte Village riapre ai turisti 

La Sardegna del Sud è celebre in tutto il mondo per la bellezza della natura e del mare , luogo perfetto per una bella vacanza estiva . Per chi vuole godere in tutta serenità la meraviglia e il fascino di questo angolo di paradiso, dal 27 giugno riapre Forte Village Resort che, con i suoi otto hotel di lusso e 13 ville, costituisce una struttura di eccellenza e un unicum al mondo in cui rilassarsi in totale armonia con la natura. Diventano così realtà i sogni di fuga e vacanza in piena libertà e nello stesso tempo all’insegna della massima sicurezza, sia per gli ospiti che per tutto lo staff.

La struttura applica infatti un protocollo medico tra i più avanzati in materia di Covid-19, validato da un comitato medico-scientifico composto da esperti multidisciplinari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università Roma Tor Vergata e Cagliari. Sia i dipendenti sia gli ospiti vengono infatti sottoposti a due test, anticorpale rapido e, se necessario, il tampone molecolare real-time, creando le condizioni per un ambiente il più possibile sicuro e protetto. Gli esami vengono eseguiti da un team di medici specialisti a disposizione della struttura h24, gratuitamente e in tempi estremamente veloci, utilizzando apparecchiature all’avanguardia in grado di garantire una elevatissima specificità dei risultati. Tutto questo ha lo scopo di assicurare un’atmosfera rilassata e protetta, in cui vivere giornate indimenticabili, godere del caldo sole della Sardegna e riscoprire tutti i piaceri a cui abbiamo dovuto rinunciare durante le settimane di lockdown.

Le caratteristiche naturali del resort sono senza dubbio un ulteriore valore aggiunto: la proprietà si estende su 50 ettari di parco e giardini rigogliosi, il cui accesso è riservato esclusivamente agli ospiti interni. Tutte le tipologie di camere dispongono di giardino e/o terrazza privati e agli ospiti sono proposte moltissime attività e una gamma di servizi riservati, con ristoranti, bar, fitness centre, academy sportive, negozi, spiaggia, piscine. La splendida spiaggia, con il suo Beach Concierge, è stata riorganizzata rispettando le regole di distanziamento dei lettini: Lo stesso vale per la selezione di ristoranti, che già prevedevano ampi spazi tra un tavolo e l'altro per garantire la privacy più totale.

Massima sicurezza anche presso l'Acquaforte Thalasso & SPA, premiata a livello internazionale, che si distingue con il suo percorso di talassoterapia: le prime due vasche sono dotate di olio di mare, composto da una soluzione di cloro satura di magnesio, con proprietà detox drenanti e che non permette a batteri e virus di sopravvivere. Per le consulenze specialistiche vengono applicati gli stessi protocolli previsti per gli studi medici, mentre le cabine dei trattamenti vengono sanificate garantendo una condizione di massima sterilità. A disposizione degli ospiti c'è anche il programma Immune System Boosting, uno straordinario trattamento sviluppato in esclusiva per il Forte Village dalla dottoressa Ursula Jacob, con l'obiettivo di potenziare il sistema immunitario.

Forte Village è anche un paradiso dello sport in cui praticare qualsiasi disciplina si desideri in compagnia di grandi campioni. Ci sono quattro campi da calcio a cinque in erba sintetica e un campo regolamentare in erba; 13 campi da tennis in terra battuta; un campo di paddle tennis e lo Sport Academy Centre. Si può praticare il calcio firmato Chelsea Foundation, la scherma con Valentina Vezzali e Stefano Pantano, la boxe con Frank Buglioni, o provare la nuova parete di arrampicata, e ancora nuoto, nuoto sincronizzato con Marta Flamini, vela, freestyle football, rugby, hockey, pallavolo, tennis, go-kart, affiancati da leggende dello sport, personal trainer, in corsi individuali e di gruppo.

Per le gioie del palato c’è una intera costellazione di chef stellati che ormai al Forte sono di casa, che con le loro evoluzioni creative sono pronti a trasformare ogni piatto una vera e propria experience sensoriale. La new entry 2020 è Andrea Berton che, con Heinz Beck, Massimiliano Mascia e Rocco Iannone, promette di assecondare i desideri e le aspettative dei palati più esigenti. In fase di definizione è il calendario delle Celebrity Chef Nights, durante le quali alterneranno chef di richiamo nazionale e internazionale da Giuseppe Mancino a Sandro Serva, Fabio Pisani, Terry Giacomello, Alessandro Buffolino, Alfons Schuhbeck, Theodor Falser e Igles Corelli, che proporranno alcuni dei loro piatti signature.

L’arte è di casa al Forte: dal 1° luglio al 1° settembre la Sala Baldacchino dell’Hotel Castello del Forte Village ospita una grande mostra antologica dedicata alla Pop Art e al suo grande maestro, Andy Warhol.

Per informazioni, sito Internet www.fortevillageresort.com