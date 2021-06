Viaggi in bicicletta: le ciclovie più cliccate sul web in Italia

Una prima risposta arriva dalle classifiche elaborate con gli ultimi dati di Bicitalia.org, la rete ciclabile nazionale mappata negli anni da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Nell’ultimo biennio si è registrato un aumento generale degli accessi del + 84%: le visualizzazioni, infatti, sono passate da poco meno di 1,5 milioni a quasi 2,5 milioni nell’aprile 2021. Bicitalia include 20 ciclovie nazionali ovvero “grandi itinerari” (molti dei quali collegati alla rete ciclabile europea EuroVelo) e 90 piste ciclabili tra percorsi di qualità a carattere regionale e locale.



La Top ten delle “grandi ciclovie” - Nella top ten dei “grandi itinerari”, 1° posto per la Ciclovia del Sole da San Candido (BZ) a Palermo, con un totale di 163.000 visualizzazioni (+ 82% dal 2019 al 2021); seguita dalla Ciclovia del Po, nota anche come VenTo, da Venezia a Torino lungo il fiume, con quasi 129.000 visualizzazioni; e dalla Ciclovia Adriatica (da Trieste a Santa Maria di Leuca) terza classificata con oltre 104.000 visualizzazioni. La Ciclovia Alpe Adria, che porta dall’isola di Grado in Friuli Venezia Giulia fino a Salisburgo in Austria, si piazza al quarto posto. Da sottolineare l’enorme incremento di click (+304% tra il 2019 e il 2021) registrato per la Ciclovia AIDA-Alta Italia Da Attraversare, un percorso di 900 km da Susa in Piemonte a Trieste toccando tutte le città sull’asse ovest-est. Interesse in forte crescita anche per la Ciclovia Francigena da Como a Brindisi e le sue varianti (+102% di visualizzazioni) e per la Ciclovia Tirrenica (+143%). Ottimi piazzamenti per la Dolomiti-Venezia, per la Pedemontana, la Tirrenica, la Romea.



La classifica delle “regionali” - Per la categoria “piste ciclabili di qualità e percorsi regionali”, la più ricercata sul sito Bicitalia.org è la Spoleto-Assisi che ha raggiunto quasi 81.000 visualizzazioni con un incremento dell’81% nell’ultimo biennio, seguita al secondo posto dalla Destra Po, una ciclovia di 125 km nelle terre estensi molto amata anche dagli stranieri; mentre il terzo posto, con quasi 67.000 click totali è per la pista ciclabile della Val Brembana in provincia di Bergamo, ricavata sul percorso di una ex ferrovia dismessa. Anche per questa categoria è interessante sottolineare la grande crescita di visualizzazioni registrate negli ultimi due anni da alcune ciclovie, come la pista ciclabile Val Marecchia in provincia di Rimini (+127%) e la pista ciclabile del Naviglio Pavese (+105%), un tipico percorso ‘della domenica’ di 33 km da Milano a Pavia.



Tracce GPS - È, infine, utile ricordare che dal sito Bicitalia.org è possibile scaricare gratuitamente le tracce GPS degli itinerari ciclabili: un totale di quasi 20.000 km di tracce GPS inerenti percorsi selezionati, mappati, provati e testati dai volontari di FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.



Per maggiori informazioni: www.bicitalia.org