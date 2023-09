Vacanze plein air: Emilia-Romagna grande protagonista

Per questo la regione Emilia-Romagna è presente con 15 operatori turistici regionali al Salone del Camper 2023, in corso dal 9 al 17 settembre èresso le Fiere di Parma, con un ricco e variegato ventaglio di proposte di viaggio tra natura, arte, cultura, enogastronomia. A disposizione dei visitatori c’è uno stand di 144 mq curato da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con Visit Romagna, Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna-Modena e Progetto Trasversale Appennino Verde (Padiglione 2, stand M056). Lo spazio è ricco di animazioni enogastronomiche e culturali, quest’ultime in collaborazione con il Circuito dei Castelli dell’Emilia-Romagna.

Il settore del turismo all’aria aperta continua a crescere anno dopo anno: la stagione estiva 2023 si prospetta da vero record, con una previsione di presenze, secondo l’Osservatorio del Turismo Outdoor di Human Company, di 56,6 milioni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, in aumento del +2% rispetto al 2022 (55,5 milioni) e del +1% rispetto al 2019 (55,9 milioni). Il 2023 sarà anche uno degli anni migliori dell’ultimo decennio, secondo solo al 2017 (57,9 milioni)

Per quanto riguarda la quota di domanda, il 59% del mercato italiano è assorbito da 5 regioni in particolare, nell’ordine Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Puglia. L’Emilia-Romagna è una delle grandi protagoniste all’edizione 2023 del Salone del Camper con il suo grande stand situato nel (padiglione 2, stand M056) a cura di Apt Servizi Emilia-Romagna e con i desk istituzionali e info point delle tre Destinazioni Turistiche Regionali (Visit Romagna, Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna-Modena) e la partecipazione del Progetto Trasversale Appennino Verde.



Al Salone sono presenti anche 15 operatori turistici regionali con proposte che spaziano dal trekking sulle vette degli Appennini al relax in spiagge e pinete dell’Adriatico, passando per i meravigliosi territori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, dei parchi regionali e delle oasi protette. Il camper si presta anche ai tour d’arte e cultura lungo la millenaria Via Emilia, alla scoperta di castelli, dimore storiche e monasteri, oppure a seguire i tanti Cammini spirituali e le antiche Vie del pellegrinaggio.

ANIMAZIONI GASTRONOMICHE -Una vacanza in Emilia-Romagna è immancabilmente un’esperienza enogastronomica, grazie alle antiche tradizioni culinarie e a 44 tra prodotti Dop e Igp, un primato europeo. Lo stand regionale al Salone ospita quindi una serie di degustazioni e animazioni gastronomiche. Sabato e domenica 10 e 11 settembre si parte con la Valmarecchia, nell’entroterra riminese, e con la Pro Loco di Sant’Agata Feltria (Rn) che presenta il proprio borgo, il calendario di eventi e i prodotti tipici a cominciare dal suo pregiato Tartufo Bianco (www.prolocosantagatafeltria.com).

Nel weekend del 15-17 settembre saranno protagonisti allo stand il territorio e i prodotti tipici di Sogliano del Rubicone (FC), con il famoso Formaggio di Fossa Dop, (www.visitsoglianoalrubicone.it/portfolio/fosse-brandinelli), nonché, sabato 16 e domenica 17, la Sagra dell’Anguilla di Comacchio (Fe) con i tradizionali prodotti marinati, a cura della Manifattura dei Marinati (www.sagradellanguilla.it).

ANIMAZIONI CULTURALI. Chi viaggia in camper lo sa: fra le mete di viaggi in libertà ci sono anche i Castelli le Dimore storiche del circuito dei Castelli Emilia-Romagna, anch’essi presenti a Parma nel grande stand per raccontarsi al pubblico e proporre attività di animazione con figuranti, damigelle e cavalieri. Alle animazioni culturali parteciperanno i Castelli del Ducato Parma Piacenza e in particolare per il territorio di Piacenza: il Borgo e il Mastio Fortificato di Vigoleno; per Parma: i Castelli di Roccabianca, Tabiano, Rocca Pallavicino e Musei di Busseto, Rocca dei Terzi di Sissa, Rocca dei Rossi di San Secondo Parmense, Labirinto della Masone – Rocca Sanvitale Fontanellato. Per il territorio di Reggio Emilia saranno presenti: il Corteo Storico Matildico e il Castello di Bianello, il Comune di Castellarano con la Rocchetta di Castellarano, il Palazzo Ducale di Guastalla.

I 15 operatori regionali dell’Emilia-Romagna presenti al Salone del Camper:

Amaparco by Atlantide - Diga di Ridracoli (FC)

AppenninoSlow (Bo)

Camping Mare e Pineta & Marina Village - Lido di Spina - Comacchio (Fe)

Club del Sole - Forlì (FC)

Comacchio, Ferrara e Delta del Po - Comacchio (Fe)

Consorzio Camping & Natura Villages - Marina di Ravenna (Ra)

Extrabo (Bo)

I Percorsi del Savio by Giratlantide - Cervia (Ra)

Inromagna Travel - Forlì (FC)

Life in Tour by Imola Faenza Tourism Company - Imola (Bo)

Modenatur - Modena (Mo)

Parma Welcome Travel by Argante Viaggi – Colorno (Pr)

Slow Bike Tourism - Ravenna (Ra)

Villaggio della Salute Più – Monterenzio (Bo)

Vivara Viaggi – Bologna (Bo)