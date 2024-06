In provincia di Brescia 5 Cammini imperdibili per chi ama la camminata lenta

I SUOI MUST - Fra i must dell’itinerario, la vista dall’alto di Monte Isola (la più grande isola lacustre dell’Europa centro-meridionale, che spicca verdissima al centro del lago d'Iseo), le Fate di pietra a Zone (come la gente del posto chiama da sempre queste straordinarie piramidi di erosione, con grandi macigni sulla sommità, a mo’ di cappello), gli affreschi cinquecenteschi del Romanino nella Chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne (“la Cappella Sistina dei Poveri”) e poi, man mano si prosegue lungo il sentiero che conduce in alta valle, con indimenticabili panorami alpini, e dei tesori artistici quali il Santuario della Via Crucis di Cerveno e il Convento dell'Annunciata di Piancogno con affreschi di Giovanni Pietro da Cemmo. Il tragitto può essere effettuato in ogni periodo dell’anno. Lungo la tratta ci si può spostare con il servizio ferroviario della linea Brescia - Iseo - Edolo.



CAMMINO DI CARLO MAGNO - Questo bellissimo cammino parte da Bergamo e termina a Carisolo, in Trentino Alto Adige e si sviluppa, per quanto riguarda il suo tratto bresciano, lungo tutta la Valle Camonica. L'itinerario segue gli antichi sentieri e le vecchie vie che furono utilizzate fin dall'antichità come collegamento tra i vari paesi e le zone di montagna, seguendo le orme di Carlo Magno, che la narrazione popolare vuole sia passato in Valle Camonica. La leggenda racconta che Carlo Magno, percorrendola, conquistò via via i castelli dei signori locali costringendoli alla conversione e per celebrare le sue vittorie fece costruire varie chiese, a volte sopra i ruderi dei manieri che aveva distrutto. L’itinerario si sviluppa per la maggior parte lungo la mezza costa delle montagne per circa 225 km ed è diviso in 12 tappe, per una media di circa 18 km al giorno. Il senso è unidirezionale e porta verso i monti. Partenza da Bergamo, attraversa i comuni lungo il fiume Serio, le Valli d’Argon, la Val Cavallina, la Val Borlezza, la Valle Camonica (tratto in provincia di Brescia), la Val di Sole e la Val Rendena fino appunto a Carisolo.