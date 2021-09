Austria: il Gran Tour dei laghi della Carinzia

Si può scegliere il celebre "Gran Tour dei laghi": lungo 340 chilometri, questo itinerario ha la forma di un doppio anello e segue in alternanza le rive di dieci laghi e quelle dei fiumi Gail e Drava, raggiungendo idilliaci punti panoramici. Il tour è perfettamente servito da un’eccellente offerta di alloggi per ciclisti e dal sistema sovraregionale “Kärnten rent e-Bike”: ritiro e riconsegna bici in qualsiasi punto noleggio della rete.



Laghi stupendi - L'itinerario a doppio anello è nato da un progetto condiviso da cinque destinazioni carinziane: il lago Millstätter See, la zona di Villach – lago di Faak – lago di Ossiach, il lago Wörthersee, il lago Klopeiner See – Carinzia del sud e la zona di Nassfeld/Pramollo – lago Pressegger See – valle Lesachtal – lago Weissensee. La forma del doppio anello consente di calibrare e combinare il proprio percorso a piacimento. Come in un menù, si possono scegliere individualmente quali laghi, quali paesi e quali mete turistiche raggiungere. Oppure si può scegliere di seguire per intero i 340 chilometri dell’itinerario. Una magnifica vacanza in bicicletta per buongustai e amanti della natura.



La deliziosa Villaco - Grazie alla sua posizione centrale, il punto di partenza ideale è Villach. Lungo l’anello occidentale, le prime attrazioni si trovano sulle soleggiate piste ciclabili intorno ai laghi Ossiacher See e Millstätter See. Attraverso le Gailtaler Alpen l’itinerario raggiunge il pittoresco lago Weissensee, simile a un fiordo, e quindi segue la pista ciclabile delle valli Gitschtal e Gailtal fino al lago Pressegger See. Da qui si pedala in relax verso est superando le ripide pareti rocciose del Dobratsch per tornare a Villach.



Verso Klagenfurt - L’anello orientale inizia con una puntata al lago Faaker See. Pochi chilometri più avanti si raggiungono le rive del lago Wörthersee. Pedalando sulla sponda settentrionale del lago, si passa per Pörtschach e si raggiunge Klagenfurt, il capoluogo della Carinzia. Verso sud est si raggiunge quindi il Klopeinersee, il più caldo fra i laghi balneari d’Europa. Da qui vale la pena concedersi un po’ di tempo per scoprire alcuni gioielli di natura incontaminata: i laghi Kleinsee, Gösselsdorfer See e Turnersee. Infine si ritorna verso il punto di partenza pedalando attraverso la valle Rosental sulla bella pista ciclabile della Drava (Drauradweg) fino a Villach.



Ottimi ristoranti - Punti di sosta panoramici invitano a ricaricarsi d’energia lungo il percorso, mentre i battelli di linea consentono di superare qualche tratta in totale relax. Ottimi ristoranti, trattorie tradizionali e accoglienti punti di ristoro s’incontrano spesso lungo l’itinerario e propongono prodotti freschi di provenienza locale che rispecchiano la varietà dei gusti tipici del territorio dell’Alpe-Adria. Per i ciclisti affamati è un’occasione deliziosa per rifocillarsi e ripartire.



Per maggiori informazioni: www.carinzia.at