Val di Non: tuffi sotto le cime nel Lago di Santa Giustina

Il lago di Santa Giustina

Le Plaze di Dermulo

eco-bistrot

Kayak e birdwatching

Punta Ciampalesi di Revò

totale tranquillità

Trentodoc e Kayak

birra artigianale e vino

differenti tipologie di escursioni guidate

Il canyon di rio Novella

3 chilometri di lunghezza

bar chalet “Al Lago"

Banco

Castel Cles

misura 8km di lunghezza e nel punto più ampio 1km di larghezza, con le sue tinte d’argento e di smeraldo copre il fondo della cosidetta valle delle mele. La parte più accessibile delle sue rive, chiamata, sulla sponda destra, è stata recentemente valorizzata anche con un’area verde ombreggiata dai pini, une una zona con sabbia e sedie sdraio.- Vista l’ampiezza del lago, Le Plaze di Dermulo non sono l’unico punto in cui poter ammirarne la bellezza bellezze. Un’altra località è, dove si può prendere parte alle escursioni organizzate dal Parco Fluviale Novella. Anche queste attività possono essere prenotate online e si vuol sperimentare qualcosa di magico si può approfittare di quella di prima mattina (a pagamento), quando il lago e i suoi abitanti si svegliano e le rive sono avvolte da un’atmosfera di: si sale in kayak poco dopo l’ascesa del sole e in compagnia di un esperto naturalista ci si dedica alla scoperta tutta la vita – sopra e sotto la superficie - che ospita questo bacino acquatico tra le sue rive e le sue forre. Al rientro ricca colazione a base di prodotti del territorio.- Dalla scorsa estate, presso la località Plaze di Dermulo, proprio vicino alla pineta, è stata, appunto, creata una deliziosa area attrezzata con alcune comode sdraio e con un eco-bar bistrot, in cui, oltre ad alcuni piatti e proposte veloci, si possono degustare, con un’ottima selezione di bolle Trentodoc. La strada di accesso è ampia e scorrevole e una volta arrivati vicino alla riva si può usufruire di un ampio parcheggio. E se questa è la parte del lago più facile da raggiungere, una delle cose più belle e segrete di Santa Giustina sono gli spettacolari canyon in cui si insinua, tingendo di un acceso verde smeraldo le loro strette gole che possono essere esplorate a bordo di un kayak o di un SUP. Grazie ai servizi di Ursus Adventures, kayak e SUP possono essere noleggiati vicino all’area attrezzata, prenotandoli comodamente anche online, così come è anche possibile prenotare, adatte a tutte le età.- Il più famoso tra i canyon di Santa Giustina è quello del rio Novella e con benregala non poche emozioni a chi lo esplora pagaiando. Lo si raggiunge facilmente dal, affacciato direttamente sulla sua riva, in prossimità della località. L'uscita è prenotabile via web e ha inizio con un po’ di pratica insieme gli istruttori di X-Rafting per imparare i segreti della corretta pagaiata e poi ci si addentra tra le gole del canyon che possono essere esplorate solo a bordo di canoe e kayak! Colpo d’occhio speciale subito prima di imboccare lo stretto corridoio acquatico, il profilo di, affacciato direttamente sulla riva poco lontano.Per maggiori informazioni: www.visitvaldinon.it