Val di Fassa: i Krampus danno il via alla stagione invernale

I Krampus, secondo la leggenda, sono esseri demoniaci sconfitti da San Nicola e quindi costretti a servirlo: alla vigilia della festa dedicata al Santo, quindi il 5 dicembre, sfilano tra grande rumore e qualche dispetto per ricordare a tutti che il male esiste, anche se viene sconfitto dal bene. Per mantenere viva la tradizione, un chiassoso gruppo di Krampus sciatori è partito dalla stazione a valle della cabinovia Pozza-Buffaure, creando scompiglio e divertimento lungo i tracciati delle due aree sciistiche, salendo fino a Col de Valvacin e spostandosi poi verso Sella Brunech per una pausa nella conca del Ciampac, vista Gruppo del Sella, tra selfie e scatti panoramici. Non è mancato un siparietto musicale, con le affascinanti maschere accompagnate dalle note della fisarmonica, presso Baita Cuz.