Vacanze a Livigno: la montagna a misura di famiglia

Con la sua vasta offerta di esperienze dedicate alla famiglia, Livigno è la destinazione ideale per vivere un soggiorno active, in un contesto sicuro e divertente, alla scoperta della montagna e delle emozioni autentiche che solo lei sa regalare.



Eccellenza nell’istruzione sciistica - Per chi desidera approcciarsi al mondo dello sci per la prima volta, Livigno è il posto giusto. Qui si possono muovere i primi passi sul tappetino e familiarizzare con le tecniche di base, sotto l’occhio vigile di oltre 150 maestri di sci, organizzati in 9 scuole e formati dalla Scuola Sci Italiana. Specializzate nell’insegnamento di chi è alle prime armi, o per chi deve semplicemente perfezionare il proprio livello, le scuole di sci sono posizionate strategicamente alla partenza delle piste, raggiungibili facilmente dal centro o dalla maggior parte degli hotel. Adiacenti alle piste, le terrazze di numerosi locali e punti ristoro di Livigno, sono il punto di vista privilegiato di nonni e genitori, che in questo modo non si perderanno i loro piccoli sciatori muovere i primi passi sulla neve.



Il Kinder Park Lupigno - Presso il Kinder Park Lupigno, vicino alla Scuola di Sci Centrale, i bambini possono divertirsi in un’area gioco dedicata completamente a loro, per sperimentare, stimolare la creatività̀ e trovare nuovi amici. Un luogo sicuro in cui i bambini possono divertirsi su giostre, tappeti elastici e gonfiabili insieme a personale qualificato e in compagnia della mascotte Lupigno, il lupo buono di Livigno. Il Kinder Park Lupigno offre anche la possibilità̀ per i genitori di affidare i bambini al personale anche per il pranzo, così da poter trascorrere la loro giornata in tranquillità̀ sulle piste o tra le vie dello shopping. Accanto al parco, c’è anche il Kinder Club Lupigno, che offre invece un mondo di giochi sulla neve: qui i bambini possono prendere confidenza con gli sci insieme a maestri qualificati grazie a percorsi d’avventura, al tapis roulant (baby-lift), alla pista di tubing, ai gonfiabili e gommoni.



La caccia al tesoro con Win the Wonder - Si tratta dell’entusiasmante caccia al tesoro virtuale, che porta i viaggiatori alla scoperta di Livigno e dei suoi tesori: luoghi imperdibili ma anche spot meno conosciuti ed esperienze da veri local. Gli amanti delle sfide potranno accedere all’App My Livigno, registrarsi all’iniziativa e scoprire la lista delle location da raggiungere. Una volta individuata quella di interesse, basterà̀ recarsi sul posto e inquadrare il QR code dell’iniziativa. Al termine di ogni tappa, i viaggiatori accumulano punti in un portafoglio virtuale, essenziali per aggiudicarsi i fantastici premi in palio come skipass, settimane bianche e weekend nel Piccolo Tibet. Livigno invita gli esploratori a mettersi in marcia e a scoprire nuovi spot, dagli itinerari più̀ semplici come il sentiero che porta alla Latteria o il Sentiero d’arte costellato da statue intagliate nel legno.



Aquagranda - In questo tempio del benessere ogni componente della famiglia potrà̀ trovare la propria dimensione e trascorrere qualche ora di relax e svago. L’area Slide&Fun accoglie i piccoli visitatori da 0 a 3 anni con la sua baby pool; dai 3 ai 14 invece Aquagranda mette a disposizione il Castello Magico, una struttura colorata con molteplici giochi d’acqua come scivoli, spruzzi e cascate. Inoltre per i bambini sopra 1.20 m di altezza e gli adulti, Aquagranda si fa adrenalinica con tre acquascivoli per i più̀ temerari: "Bazooka", "Active Blue" e "Crazy River", quest’ultimo da scendere a bordo di un gommone. Per godere al massimo del tempo da trascorrere in famiglia, Aquagranda ha introdotto Family Sauna e Family Hammam, la sauna e il bagno turco per rilassarsi tutti insieme e trasmettere ai più̀ piccoli l’importanza e i benefici del loro utilizzo. Il mercoledì̀ e la domenica, le serate a tema prevedono cena al Bar&Bistrot con musica dal vivo; o nel segno del wellness con scrub e rituali aufguss.



A cavallo - Altre idee per una vacanza all’insegna del divertimento e dell’evasione in famiglia includono il pattinaggio su ghiaccio all’Ice Arena, le escursioni a cavallo o in slitta trainata da cavalli. I visitatori più̀ active potranno divertirsi provando una delle eccellenze del Piccolo Tibet, i suoi rinomati Snowpark: Mottolino Snowpark e Snowpark Carosello 3000 offrono una montagna di divertimenti, perfetti per i beginners e per sperimentare i primi jump in sicurezza. Livigno infine celebra la famiglia con il ritorno della Family Week 2022 dal 26 marzo al 2 aprile 2022, con sorprese, gratuità e sconti come, ad esempio, la gratuità completa dell’hotel per il primo bambino fino a 12 anni (accompagnato da due adulti paganti), oppure uno sconto del 15% sul costo totale dell’appartamento.



