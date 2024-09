Autunno in Trentino per rigenerarsi tra terme e aria di montagna

VAL RENDENA - Fino al 29 settembre in Val Rendena, Dolomiti Natural Wellness propone percorsi adatti a persone di ogni età o anche a gruppi famigliari, che intendono far riscoprire le “buone abitudini” che tutti possiamo facilmente fare nostre per ridare equilibrio al nostro stile di vita, entrando in connessione con la natura. L’idea fondamentale alla base di Dolomiti Natural Wellness, è che siano innanzitutto gli elementi naturali - l’acqua limpida e cristallina, il vento e l’aria fresca e pura, le essenze del bosco, il sole e la luce - i principali agenti del nostro benessere. Queste le attività proposte: tutti i martedì in Val Brenta, "bagno nella Foresta"; tutti i giovedì in Val Nambrone, "Natural Kneipp"; tutti i sabati al Castagneto, "camminata a piedi nudi"; tutte le domeniche nella piana di Nambino “Family Nambino”.



PRIMIERO - In Primiero, sono numerosi gli itinerari del benessere ai piedi delle Pale di San Martino. A Imer il nuovo percorso sensoriale “Immergiti”, ai piedi del monte Vederna, offre un modo nuovo e divertente per vivere un’esperienza a contatto diretto con la natura, per sentire, respirare, toccare, assaggiare e guardare. Si trova in località “Peze” e si sviluppa sulla sponda sinistra del torrente Cismon. Le sette installazioni (i gusci, la cornice, il cono sonoro, il tappeto sospeso, la nuvola sonora, il cammino materico e la ruota mulino) sono raggiungibili grazie ad un itinerario ad anello (45 minuti totali) completamente immerso nella natura e adatto a tutti. È invece una piccola fiera del benessere a 360° quella in programma dal 26 al 27 ottobre a Imer in località Ex Siége. Primiero Wellness è un evento dedicato alla scoperta dei prodotti e servizi di Primiero connessi al benessere della persona. Due giorni di esposizioni, vendita e degustazione di prodotti e servizi delle attività locali di Primiero.



BAGNO DI BENESSERE - In Val di Sole ci attende un Bagno di benessere nelle foreste del Parco nazionale dello Stelvio sopra Rabbi, tra esperienze sensoriali, esercizio fisico soft, Thermal Spa e relax totale. Un’esperienza proposta tutti i giorni fino al 29 settembre a Rabbi Fonti per entrare in armonia con l’ambiente circostante in compagnia di un operatore olistico con cui scoprire i benefici di camminare scalzi nel bosco e di abbracciare alberi secolari. E dopo la park therapy in località Coler ci si rilassa alla Thermal Spa dove è prevista un’apericena con prodotti a km0. Prenotazione obbligatoria allo 0463 983000. Wellness ai sapori di montagna è un’altra esperienza proposta ogni mercoledì dalle 10 e ogni venerdì alle 19.30 fino al 4 ottobre alle Terme di Peio. Per rigenerarsi in una stube alpina dal profumo di cirmolo grazie ad un peeling alle erbe di montagna, una maschera viso alla stella alpina, impacco capelli con olio di cirmolo e infine impacco all’arnica con massaggio ai piedi, sauna e bagno turco e al termine uno spuntino con yogurt e piccoli frutti. Prenotazione obbligatoria allo 0463 753226.



MUSICA RESINA - Da non perdere, infine, il 5 ottobre, al Parco Sonoro Fruscìo, l’evento musicale Musica Resina tra le postazioni sonore presenti in questo parco sonoro “organico” davvero unico con campane in legno, mega carillon collegati agli alberi, tamburi ricavati dai tronchi, trombe giganti, un pianoforte a coda incastrato nel tronco di una conifera a 10 metri di altezza ed un anfiteatro circolare di acciaio lucido a ricordare uno specchio d’acqua e dove tutto suona grazie ad un’azione dell’uomo o della Natura. Con le loro performance ispirate al tema della “TecnoNatura” gli artisti e il pubblico si troveranno immersi totalmente nella natura e nelle vibrazioni che questa emana.



DOLOMITI DI FASSA - Dal 27 settembre al 12 ottobre ecco 4 weekend per vivere le Dolomiti di Fassa in autunno, nella stagione più bella. Quando i larici cambiano colore, il cielo si fa terso e rende la dolomia ancora più viva, tanto da accendersi come non mai, all’alba e al tramonto, in uno spettacolo di luci che solo la natura in autunno sa regalare. Tra le esperienze proposte nei rifugi coinvolti ci sono la MTB in quota con base al rifugio Contrin (27-28 sett.); due giorni di benessere, gusto e relax ai piedi del Catinaccio al rifugio Stella Alpina Spitz Piaz (28-29 sett.); lo yoga sulle Dolomiti con Denise Dallagiacoma fondatrice di Yoga Academy al Rifugio Fuciade e Albergo Miralago a Passo San Pellegrino (5-6 ott.); un Survival Camp al rifugio Antermoia, in collaborazione con l’associazione @donnedimontagna (11 e 12 ott.). A rendere tutto speciale le persone, uomini e donne di montagna che la vivono e la rispettano, ciascuno con la propria professionalità e passione, pronte ad accogliervi con il sorriso come ospiti ma certi che ve ne andrete da amici.