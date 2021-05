Tirolo, la magnifica terrazza dell’Alto Adige

La mediterranea "dolce vita" mixata con una spiccata nota di freschezza alpina: se dovessimo usare poche parole per descrivere l’affascinante paese di Tirolo, queste sarebbero probabilmente le più appropriate. Adagiata su una collina panoramica sopra la città di cura di Merano, la graziosa località è considerata la terrazza soleggiata dell’Alto Adige.



Il magnifico castello – La storia di Tirolo è visibilmente caratterizzata dall’omonimo castello, un tempo residenza dei Conti di Tirolo. Intorno al 1140 i Conti della Val Venosta iniziarono a chiamarsi Conti di Tirolo e presero il potere sul territorio. In quegli anni, sulla collina che domina la Val d’Adige e dove oggi sorge la località di Tirolo, fu eretto il castello più importante della regione, quale costruzione simbolo dei principi imperiali nella lotta per il potere fra imperatore e Papa. Da qui Mainardo II di Gorizia-Tirolo favorì la trasformazione della cosiddetta “terra fra i monti” in Contea principesca del Tirolo. Il 1248 è considerato l’anno di nascita del Tirolo. Da quel momento il paese venne ufficialmente chiamato “dominium comitis Tyrolis”.



Dai limoni alle Stelle Alpine - Tirolo è un paesino a carattere prettamente rurale con un paesaggio di straordinaria bellezza. La posizione particolare, sempre soleggiata, lo rende così ricco di contrasti. Da Monte S. Zeno, che segna il confine con la città di Merano, a 600 m di altezza, Tirolo si estende fino al Parco Naturale del Gruppo di Tessa e ai laghi di Sopranes, a quota 2.500 metri slm. Nella parte più bassa del paese crescono cipressi, palme, oleandri e limoni, mentre, a quote più elevate, si trovano boschi di conifere e fiori alpini, oltre a maestose vette ricoperte da una coltre di neve che spesso dura fino all’estate. Il fascino dei contrasti però non si limita solo al paesaggio e alla vegetazione ma unisce in maniera armoniosa anche due modi di vivere.



Canederli & Spaghetti - Altrettanto ricca e diversificata, quanto la natura e la vegetazione, è la proposta dei piaceri per il palato offerta dalla graziosa località di vacanze: immersa in un paesaggio di vigneti e campi di mele, Tirolo è un vero paradiso per buongustai e veri intenditori. Nelle cucine dei ristoranti l’alpino sposa il mediterraneo, il canederlo incontra lo spaghetto. L’offerta gastronomica spazia dai caratteristici rifugi e ristoranti nelle malghe, alle osterie e cantine del Törggelen, fino ai ristoranti stellati. Tirolo vanta due ristoranti stellati: Trenkerstube e Culinaria im Farmerkreuz, per un totale di 3 stelle Michellin.



Gli appuntamenti - Nel 2021 la località sopra Merano propone ai suoi ospiti una serie di appuntamenti d’eccezione all’insegna della tradizione gastronomica locale. Nell’ambito della “Passeggiata culinaria”, fino al 7 Giugno (Edizione primavera) e dal 4 ottobre (Edizione autunno), show e degustazioni che invitano a conoscere ricette inedite e a imparare i segreti della cucina locale, gustando le prelibatezze offerte dai produttori del posto circondati dalle alte montagne. Gruppi teatrali e spettacoli di giovani musicisti completano la festosa atmosfera. Una piacevole passeggiata nella natura primaverile, con un panorama unico sulla conca di Merano.



Cultura: un viaggio tra tradizioni e modernità - Gli abitanti di Tirolo si dedicano con grande impegno alla cura delle loro usanze e tradizioni. Negli ultimi anni si è sviluppata una sorta di cultura contemporanea sotto forma di eventi innovativi, come, per esempio, le settimane a tema dedicate agli appassionati della montagna, invitati a “conquistare i monti” in compagnia di alpinisti altoatesini del calibro di Simon Messner e Hans Kammerlander. Tra gli eventi imperdibili dell’anno si segnalano le Bergbauerntage – le giornate presso i Masi della Muta, tra aprile e maggio, ovvero momenti vissuti in compagnia dei contadini della Muta che invitano a passeggiare di maso in maso, ad ascoltare storie di vita e sopravvivenza sugli erti pendii e ad assaporare squisiti prodotti fatti in casa. Inoltre, la Primavera culturale a Tirolo, maggio 2021, con musica popolare proposta in veste tradizionale o insolita, e ancora le cinque Serate a Castel Tirolo, dal 24 giugno al 27 luglio 2021 (31^ edizione). La Tradizionale Festa d’autunno, invece, si svolge la seconda domenica di settembre, ha antiche origini e si celebra ogni due anni. Il momento più interessante è la sfilata dei carri. Se una volta erano le fiaccolate e i balli ad attirare le persone a parteciparvi, oggi sono i carri a tema e le bande che suonano musiche tradizionali. La festa celebra il raccolto e con essa si ringrazia Dio e la natura per i frutti che ha generato.



Per maggiori informazioni: www.dorf-tirol.it