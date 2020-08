Svizzera: dove dormire sotto un cielo pieno di stelle

Il denominatore comune di tutte le «stanze» è la vista indisturbata sul cielo stellato dal proprio letto: gli ospiti possono scegliere fra varie offerte a cielo aperto, con tetto di vetro o con ampia facciata finestrata.



Hotel sotto le stelle - Circa 50 soluzioni, ognuna diversa dall’altra nel Million Stars Hotel. Perché oltre alle diverse tipologie di alloggio, è spettacolare soprattutto la posizione. Difficile resistere ad esempio al richiamo di una cabinovia trasformata in tiny house sul Piz Nair (in Engadina) o di un «Cube» sull’Eggishorn (nel Vallese) con vetrata frontale sul ghiacciaio dell’Aletsch. Ad attendere gli ospiti a St. Moritz vi è un osservatorio trasformato in camera d’albergo. Gli amanti dell’acqua troveranno ciò che fa per loro all’elegante Tamaro Night Sky sul Lago Maggiore in Canton Ticino, al futuristico Tubbo Sky in plexiglas sul Lago di Thun nella regione di Berna.



Sotto le stelle e trale onde - Ma si può dormire sotto le stelle anche solcando le acque. Il Sealander è un’imbarcazione da campeggio che offre una romantica notte stellata in mezzo al Lago di Thun. Chi ama dormire a cielo aperto proprio sotto le stelle può optare per un letto outdoor, ad esempio a Oberems nel Vallese, a La Ferrière nel Giura Bernese o nella regione di Toggenburg. All’interno del Bubble si può dormire ben riparati in luoghi pittoreschi della Turgovia nonché sulla terrazza dell’albergo Eurotel di Montreux o del Widder Hotel a Zurigo. I più avventurosi sceglieranno una notte in una tenda trasparente sospesa tra gli alberi come al Parco San Grato di Carona, per sentirsi ancora più vicini alle stelle.



Massima sicurezza - Per la prima volta offre una varietà senza precedenti di alloggi originali in tutta la Svizzera, prenotabili tramite un’unica piattaforma. A una giuria composta da esperti del marketing e dell’industria alberghiera è stato affidato il compito di selezionare le stanze. Fra di esse vi sono quindi alloggi con una vista sul cielo stellato, di grande originalità e in posizione suggestiva, con impianti sanitari nelle vicinanze e con un confortevole alloggio alternativo in caso di maltempo.



Per maggiori informazioni: www.svizzera.it