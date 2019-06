Suoni delle Dolomiti: concerti e trekking tra i monti

Il primo dei 24 appuntamenti in programma è uno dei due trekking musicali: dal 28 al 30 giugno in Val di Fassa, tra le maestose cime del Catinaccio e del Sassolungo, Giovanni Sollima al violoncello e Avi Avital al mandolino saranno in cammino insieme alle guide alpine, per un percorso a tappe, fino a raggiungere poi il Rifugio Micheluzzi dove il 30 giugno alle 12 eseguiranno un repertorio contemporaneo. Il 7 luglio a San Martino di Castrozza, al rifugio Rosetta i Corni della Scala suoneranno musiche coinvolgenti, spaziando fra vari generi; il 14 luglio invece in Val di Fiemme alla Malga Canvere musica scozzese, virtuosismi, repertorio classico e popolare degli archi del violinista Alasdair Fraser e della violoncellista Natalie Haas.



Il 20 luglio uno dei momenti più attesi: il concerto all’ “Alba delle Dolomiti”, alle prime luci del giorno, vibra dalla cima del Col Margherita in Val di Fassa su un’atmosfera mozzafiato, con colori, suoni della natura, profumi spiccati diversamente impossibili da vivere. I nomi sono importanti come quelli di Mario Brunello e Alessandro Baricco, Neri Marcorè, Marco Rizzi, ed altri, per un intreccio di parole e musica. Diretti poi verso le Dolomiti del Brenta il 28 luglio alle 12 alla Malga di Flavona per ascoltare gli ottoni dei Septura Brass; poi il 4 agosto in Val di Fiemme toccherà a Vilde Frang al violino e Nicolas Altstaedt al violoncello ai Laghi di Bombasèl alle 12. Il 7 agosto il nostro viaggiatore seguirà il concerto di pura energia e libertà della musica gipsy-jazz del Joscho Stephan Trio.



Per muoversi dall’una all’altra location in quota il nostro viaggiatore potrà trovare la sistemazione strategica nel nuovissimo resort che sorge poco sopra i tetti di Bolzano, sul Renon, proprio di fronte al massiccio dello Sciliar, in pace e piacere: all’Adler Lodge Ritten il viaggiatore scopre luoghi che incantano al primo sguardo, perché sarà come essere in un rifugio, di lusso ma informale, immerso nella natura in un paesaggio che lascia senza fiato. L’elemento più esclusivo di questo luogo di grande armonia è la SPA (Salus Per Aquam) nel bosco, tra larici imponenti, acque benefiche, cime dominanti, ritmi lenti.



Giunto il 21 agosto l’appuntamento è alle 12 sul Monte Agnello in Val di Fiemme con il Quintetto di fiati dell'Accademia di Santa Cecilia e Royal Concertgebow Orkest per ascoltare musiche da Rossini a Nino Rota. Il 28 agosto è la volta della Val di Non, Rifugio Antermoia per un concerto d’archi da non perdere con Lorenza Borrani, Riika Repo, Ursina Braun, Carla Maria Rodriguez, Mats Zetterqvist. E poi una novità per questo festival arriva il 31 agosto, in Val di Non sul Pian della Nana, con l’opera lirica Il Barbiere di Siviglia. All’alba di domenica 1° settembre, alle 6,30, sarà Mario Brunello a far nascere il giorno con l’ausilio della fisarmonica di Toninho Ferragutti al Pra Castron di Flavona, sopra a Madonna di Campiglio. Finito il concerto tutti in fila per il secondo trekking musicale sulle Dolomiti del Brenta, fino al 3 settembre insieme a Mario Brunello, che all’arrivo a Camp Centener con altri violoncellisti suonerà un repertorio ritmico e jazzistico.



Poi il programma dei Suoni delle Dolomiti si trattiene nei pressi di Madonna di Campiglio per la Campiglio Special Week: il 2 settembre alle 21 nel Salone Hofer si suona world music, il 4 alla Malga Brenta Bassa alle 12 non si può perdere il concerto di Stefano Bollani, mentre il 5 sarà dedicato alla musica brasiliana con un concerto alle 12 al Rifugio Bergvagabunden del Trio in Uno e alle 21 al Palacampiglio con Ferragutti. Il 6 settembre alle 17,30 in centro a Madonna di Campiglio si ascolterà il gruppo “Comunicato Samba”, il 7 alla Malga Vagliana la chitarra di Yamandu Costa e l’8 al Rifugio a Montanara il concerto dei Russian Renaissance con gli strumenti della tradizione russa.



Si riparte per la Val di Fiemme al Passo Lavazè alle 12 dell’11 settembre world music con i Chesaba, lungo le rotte dei nuovi suoni africani; il 14 settembre al Ciampac in Val di Fassa un po’ di frizzante musica folk con i Penguin Cafè e per concludere il 15 settembre a San Martino di Castrozza, a Villa Welsperg alle 12, musica d’autore con Malika Ayane.