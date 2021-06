Kids&Junior: a Courmayeur un’estate a misura di bimbo

Courmayeur prepara una stagione a misura di bambini e ragazzi ( Kids&Junior ) ricca di proposte e attività per tutta la famiglia. Vita all’aperto, natura, sport: l’estate ai piedi del Monte Bianco si apre con il Green Weekend , un concentrato di attività all’aria aperta per bambini e ragazzi in Val Ferret e Val Veny. E ancora esperimenti teatrali nei parchi, yoga, e tanti laboratori pratici e creativi per un’avventura open air per tutta la famiglia.

L’evento che maggiormente detta il tono e il ritmo dell’estate di Courmayeur è quindi il Green Weekend del 26 e 27 giugno, che apre le porte della Val Veny e della Val Ferret alle famiglie. In Val Veny i bambini e i ragazzi potranno testare varie attività sportive e sperimentare nuove passioni all’aria aperta, in compagnia di istruttori, guide e operatori. In Val Ferret, invece, si assaporano le specialità degli chef, in una passeggiata a tappe che si dipana nei punti chiave della valle, e si provano i laboratori – del gusto e non solo – organizzati per i più piccoli.

Altre attività - Altre esperienze pratiche, attività e laboratori sono programmate nel corso dell’estate: ad esempio il 5 settembre, in occasione de Lo Matsòn, il mercato contadino dedicato ai produttori locali. I bambini potranno imparare i segreti della natura e della vita rurale attraverso il gioco e la manualità. Lo sport è al centro degli eventi organizzati per Kids & Junior: torna quest’anno l’appuntamento con il Mini-Utmb, legato all’epico Ultra-Trail du Mont Blanc, una delle competizioni più importanti nel mondo del trail. I giovanissimi sfidano sé stessi correndo attraverso scenari unici, assaporando il piacere di mettersi alla prova.



Yoga - Anche l’esperienza dello yoga praticato tra boschi profumati di resina, baite e prati di montagna è alla portata dei bambini e dei ragazzi: ogni martedì i bimbi dai 5 agli 8 anni sono invitati a partecipare alle lezioni della Scuola di Yoga del Monte Bianco nei prati di Maison Vieille. Il venerdì è il turno dei più grandi, dai 6 ai 16 anni, che hanno appuntamento con lo yoga in Val Veny, alla Zerotta.



Fiabe Remix - E poi, in uno dei parchi di Courmayeur, si vive un’esperienza differente, che risveglia la creatività e l’immaginazione: Fiabe Remix è un ciclo di incontri particolarmente apprezzato dai bambini. La compagnia teatrale Palinodie rilegge e reinterpreta le fiabe tradizionali in tanti modi diversi, ispirandosi alle leggende della Valle d’Aosta, creando un universo di storie coinvolgente. Un’avventura open air per tutta la famiglia, in cui la protagonista assoluta è la montagna.



Sport e altro - Tante anche le proposte degli operatori turistici per scoprire un territorio eccezionale inseguendo le proprie passioni: dalla mountain bike lungo i sentieri al golf, passando per la danza, lo skating, l’arrampicata, gli adventure camp, trekking ed esplorazioni di ogni genere.



Per maggiori informazioni: www.courmayeurmontblanc.it