In Alto Adige per rilassarsi al suono del silenzio

Per rifugiarsi nella pace e nella tranquillità, dove la vita rallenta e la frenesia lascia spazio alla calma e al silenzio, è consigliabile recarsi in Alto Adige, un luogo dove natura e paesaggio, in inverno, fanno sognare e permettono davvero di staccare la spina, dalle prime ore del giorno fino a notte fonda.

Sono infatti numerose le attività che è possibile fare in Alto Adige, immersi in paesaggi da sogno, dove la luce è limpida, l’aria è fresca e i rumori della città lasciano spazio al suono ovattato della natura. Eccone alcuni.

La quiete delle Dolomiti - Nella zona tra Laces e la Val Martello, in inverno, la tranquillità è di casa grazie ad uno scenario alpino innevato davvero spettacolare. Da Laces si sale in funivia fino a San Martino in Monte, paesino di montagna tipicamente altoatesino, da cui si prosegue per circa un’ora, fino a raggiungere il punto panoramico “vista sulle Dolomiti” a quasi 2.000 metri: qui a fare da padrone è il frusciare del vento tra pini e larici. Lungo il percorso e al suo termine è possibile fermarsi in malga, per assaporare gustose tipicità locali. E chi volesse muoversi senza utilizzare l’automobile il treno arriva alla stazione di Laces, a pochi minuti a piedi dalla Funivia di San Martino in Monte.

Il fruscìo della neve sotto i piedi - Dopo una rinvigorente colazione, una camminata con le racchette da neve permette un contatto profondo e intimo con la natura, soprattutto in contesti lontani dai flussi turistici. Ne è un esempio Longiarù: il paesino, ubicato all’interno del Parco di Puez Odle, è incastonato nelle vette dolomitiche e risulta perfetto per chi ama lasciarsi trasportare indietro nel tempo in un autentico villaggio alpino, e per tutti coloro che desiderano rilassarsi facendo escursioni con le ciaspole. L’unico rumore che si sentirà sarà quello della neve sotto i piedi. Anche in questo caso, menzione d’onore al rispetto per l’ambiente: Longiarù fa parte del progetto Villaggi dell’Alpinista, un’iniziativa che fa del turismo sostenibile il cuore della sua strategia, dove la consa¬pevo¬lezza dell’armonia neces¬saria tra la natura e uomo è ancora viva.

Escursioni al chiar di luna - Per fare il carico di energia e aria pura, le escursioni all’Alpe di Villandro, una delle più grandi zone d’alpeggio d’Europa, sono perfette per immergersi nella natura a 360° per tutto il giorno… e la notte! Dal 10 al 15 gennaio 2023, è possibile partecipare al Biwak Camp, appuntamento imperdibile per chi ama svegliarsi all’alba in mezzo alla neve e godersi il sorgere del sole nel silenzio. Ciaspolata, merenda, escursione al tramonto, cena in rifugio, pernottamento in igloo o in tenda e colazione il giorno successivo alle 8.30. Per godersi la magia del silenzio notturno, sotto la luna piena, bisognerà recarsi a Castelrotto, all’Alpe di Siusi. In questo luogo magico, nelle date del 20 gennaio, 21 febbraio e 21 marzo 2023 si terrà un’escursione al chiaro di luna, per un suggestivo racconto delle leggende e delle saghe dello Sciliar nella bellezza del paesaggio imbiancato. Cisi arriva con i numerosi autobus offerti proprio dall’Alpe di Siusi.

Slittino sotto le stelle - In alternativa, per i più attivi, si può anche praticare lo slittino al chiaro di luna. In Val Sarentino, nel comprensorio sciistico Reinswald, sorge infatti una pista naturale da slittino lunga 4,5 km, perfetta per grandi e piccini, da percorrere nei weekend di luna piena. Il silenzio lascerà spazio alle risate in mezzo alla natura.

Notti speciali - Il silenzio affascinante e coinvolgente della notte invita anche in Val Gardena a vivere esperienze speciali. Da dicembre a marzo, infatti, sono previste le “Special Nights”, serate uniche e immersive nella natura. Le attività sono tante e proprio per tutti: il martedì è il giorno delle E-Fatbike e dei tour serali, mentre ogni mercoledì si ciaspola in serata verso le baite sulle piste, oppure si passeggia con le fiaccole al Monte Pana. Il 18 gennaio e il 16 febbraio del 2023 sarà poi la volta della più scenografica delle attività: lo sci di fondo al chiaro di luna, a Santa Cristina, dalle 20 alle 22. E in più, vin brûlé e brûlé alla mela per tutti. E gli spostamenti? Senza auto, che resta parcheggiata in garage, grazie agli autobus gratuiti e, soprattutto, alla Val Gardena Mobil Card, consegnata agli ospiti delle strutture ricettive parte dell’Associazione Turistica della Val Gardena.

