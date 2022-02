Family Hotel: vacanze in un mondo da favola

Alberghi che offrono anche una serie di servizi per accudire i bambini in modo per loro divertente, e dare la possibilità nel contempo ai genitori di godersi le gioie della montagna con la sicurezza di aver affidato bambini anche piccolissimi alle mani più fidate. Eccone alcuni.



Top al mondo – L’Italia vanta un Family Hotel premiato come migliore al mondo: è il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei in Val Gardena, vera icona dell’ospitalità per le famiglie. Un luogo magico che offre tutti i servizi di un Grand Hotel ed è destinato, per vocazione, esclusivamente a famiglie con bambini. Alla scuola di sci del Cavallino Bianco, estensione di quella di Ortisei, è possibile frequentare corsi esclusivi, singoli e di gruppo, per gli sciatori alle prime armi ma anche per gli adulti. Per terminare una giornata sulla neve, nulla di meglio di un tuffo nelle piscine, dove ci si diverte sugli scivoli o ci si rilassa negli idromassaggi, e una tappa nella Family Relax Lounge con caminetto e letti “sogni d’oro” e una vastissima scelta di trattamenti per grandi e piccini. Fiore all’occhiello dell’hotel è il Lino Land, un intero piano dedicato al paradiso dell’infanzia, aperto tutto il giorno con un proprio ristorante dedicato, tantissimi giochi e infiniti svaghi, la Family Play Room per giocare con mamma e papà, un’assistenza professionale garantita per l’intera giornata per le varie fasce d’età, dal primo mese di vita ai teenager. Lo staff si prende cura sia dei neonati, che dei bimbi fino ai 10 anni.



In hotel, come al nido - Specializzata in accoglienza alle famiglie è la catena degli Italy Family Hotels, i cui oltre 110 associati le accolgono con grande attenzione e fantasia. In vari di essi ci si prende cura anche dei bambini piccolissimi, come in un nido. In formula All Inclusive, all’Alpino Baby Family di Andalo i piccoli da un mese fino ai tre anni vengono seguiti dal lunedì al venerdì da maestre esperte secondo un approccio montessoriano. All’Hotel Bad Ratzes a Castelrotto, all’Alpe di Siusi, i bebè vengono accuditi nelle aree luminose e colorate della sala arcobaleno, sotto l’attenta supervisione delle tate. Nella tariffa della pensione è incluso il servizio di baby-sitting nel Nido del Benessere per i neonati fin dal primo mese di vita.



Val d’Isarco - Anche presso il Familienhotel Sonnwies di Lüsen, in Val d’Isarco, ci si prende cura dei neonati piccolissimi, fin dalla terza settimana di vita, con assistenza garantita per 60 ore settimanali e inclusa nel prezzo del soggiorno. Per i bimbi un po’ più grandicelli, ci sono poi quattro piscine a diverse profondità, pensate proprio per i bebè, con temperatura dell’acqua a 35 gradi e tanti morbidi giocattoli. Tappetini morbidi per incoraggiare la motricità, grandi cuscini dove riposare e tanti oggetti da spingere e afferrare: sono gli spazi dedicati ai bambini dai sei mesi ai tre anni dell’Alpholiday Dolomiti Hotel di Dimaro in Val di Sole. Qui, personale esperto accudisce i più piccoli tutti i giorni della settimana, utilizzando anche il ballo, i giochi di gruppo e la musicoterapia, e il servizio è incluso nel pernottamento.



La pista fuori dall’hotel - Per le famiglie è molto comodo avere le piste da sci nelle immediate vicinanze dall’hotel. Ecco alcuni Italy Family Hotels proprio comodi. L’Hotel Andes Family & Wellness a Vigo di Fassa si trova appena sotto le funivie che portano al Catinaccio. Per chi ama lo sci, ma non conosce le zone, l’hotel propone l’Esperienza Skitour: uscite accompagnate alle quali possono partecipare anche i bambini che già sciano bene. In alternativa, i piccoli possono essere affidati agli animatori dell’hotel, che li accompagneranno sulle piste e li consegneranno ai maestri di sci. L’Hotel Maria di Nova Ponente è posizionato direttamente sul comprensorio sciistico di Obereggen, in uno scenario naturale meraviglioso, tra boschi e montagne, con vista sul Catinaccio e il Latemar. Da qui si parte, tutti insieme o con il maestro, per praticare lo sci alpino, ma anche per fare sci di fondo, camminare nella neve fresca con le racchette da neve o divertirsi con lo slittino. L’Hotel Sporting Ravelli in Val di Sole si trova ai piedi degli impianti di risalita per le piste Marileva 2.000. Al ritorno dallo sci, genitori e bambini possono rilassarsi nella Spa, con piccola piscina dedicata ai più piccoli. In Piemonte, a Frabosa Soprana, l’Hotel Miramonti offre un campo scuola innevato artificialmente dedicato agli ospiti più piccoli e situato davanti all’albergo.



Dormire in una favola - Poche cose piacciono ai bambini quanto le favole, e al Family Hotel Biancaneve a Selva di Val Gardena sembrerà loro proprio di abitarne una: la storia della fanciulla e dei suoi amici nanetti accompagna tutta la vacanza, e si ritrova dipinta o inscenata negli ambienti della spa, nella lobby e nella spaziosa sala giochi, e una Biancaneve vestita proprio come nell’animazione di Disney visita regolarmente l’hotel. Chi non ha sognato, da bambino, di dormire in un bosco? All’Hotel Arcangelo a Pellizzano in Val di Sole si può (quasi) fare. Le camere a tema, come quella del picchio o quella del bramito, si ispirano nell’arredamento ad alcuni degli animali che abitano le cime.