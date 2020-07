Cortina e le "vie dell'acqua": sette magici itinerari

Ecco sette proposte per scoprire la località “lungo le vie dell’acqua”, itinerari da fare a piedi immergendosi nella natura e ascoltandone il pulsare: tra i gioielli incastonati nella corona di Cortina, alcuni suggerimenti che meritano (più di) una visita e sono raggiungibili con itinerari adatti a tutte le tipologie di escursionisti.



Lago Ghedina e il santuario celtico - Riflessi d’acqua cangianti, tra il verde e l’azzurro, e tutt’intorno una natura rigogliosa. Da qui si riesce a scorgere il Pomagagnon, una delle più belle montagne di Cortina. Oltre ad essere un lago di incredibile bellezza, il Lago Ghedina è protagonista di una delle leggende delle Dolomiti: si narra infatti che un tempo fosse abitato dalle Mjanines, ninfee che il principe guerriero dei Duranni Ey de Net invocò per interrogarle sul futuro regno di Fanes, con uno speciale rituale notturno. A dirci che forse non si è trattato di una semplice leggenda, è l’ellisse pitagorica scoperta vicino al lago e ascrivibile al tipico santuario celtico. Punto di partenza: Cabinovia Freccia nel Cielo – Col Druscié. Durata 3 ore.



Escursione dei laghi e delle cascate - Grazie alla creazione del nuovo sentiero Gores de Federa, nasce l’hiking dei laghi e delle cascate: un giro ad anello di cinque ore che permette di ammirare tre fra i più bei laghi delle Dolomiti – Pianozes, d’Ajal e Federa (passando per il famoso Cason del Macaron) – e alcune meravigliose cascate e gole scavate nel corso di millenni dal Ru Federa. Punto di partenza: Lago Pianozes, durata 5 ore circa.



Escursione Gores de Federa, i ponti sospesi - Realizzato dalle Regole d’Ampezzo, il nuovo sentiero Gores de Federa conduce nell’incontaminata foresta di Federa: tra dolci salite e brevi discese, si costeggiano cascate, gole e sbalzi d’acqua attraversando cinque ponti sospesi sul Ru Federa. Si giunge infine a Malga Federa, dove si apre alla vista un panorama eccezionale sul Becco di Mezzodì da un lato, su Pomagagnon, Cristallo e Faloria dall’altro. Punto di partenza: Ponte di Federa. Durata un’ora.



Escursione dei Tre Laghi - Meravigliosi e diversi l’uno dall’altro i tre laghi toccati da questo percorso, che conduce a panorami suggestivi: il Lago di Federa offre una splendida vista sul Becco di Mezzodì e la Croda da Lago, il Lago d’Ajal e il Lago Pianozes hanno un acceso colore verde e sono circondati da un fitto bosco. Tutti e tre presentano un punto di ristoro. Punto di Partenza: Rifugio Croda da Lago, durata 3 ore.



Escursione al Lago Lagazuoi - Di origine glaciale, il Lago Lagazuoi offre una vista impareggiabile sulle Dolomiti che si specchiano nelle sue acque trasparenti. Il percorso è di media difficoltà ed è molto frequentato nel periodo estivo. Punto di Partenza: Funivia Lagazuoi. Durata dalle 3 alle 4 ore.



Escursione alle sorgenti del fiume Boite e al Lago di Fosses - Ritrovare la pace facendosi cullare dal suono dell'acqua che scorre calma e incessante: per farlo, basta una gita nel Parco Naturale alle sorgenti del fiume Boite, alimentate dal lago di Fosses. Un ruscello sotterraneo, scendendo, scava grotte naturali, per poi riaffiorare come acqua sorgiva a Ciampo de Cròsc e dare vita al fiume Boite. Punto di Partenza: Malga Ra Stua. Durata dalle 4 alle 5 ore.



Escursione dei Canyon e delle Cascate - Suggestivo e imperdibile itinerario attraverso i canyon del Rio Fanes e del Rio Travenanzes con numerose cascate e vedute spettacolari. Il percorso presenta una breve e facile ferrata con spettacolare passaggio sotto le cascate di Fanes.

Partenza: Pian de Lòa, durata circa 4 ore.



Per maggiori dettagli: www.cortina.dolomiti.org